WOCHENVORSCHAU
Termine bis 18. November 2025
- Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 18.11.2025
- Zahlreiche Unternehmenszahlen am 5. November erwartet.
- Zinsentscheidungen in Polen und Schweden am 6. November.
- Weltklimakonferenz COP30 beginnt am 10. November.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 18. November 2025
^
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)
07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pressekonferenz) 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz)
07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen
USA: Bank of America, Investor Day
USA: Fortinet, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
09:00 DEU: Eon Wärmekonferenz 2025 zu «Impulse für die Wärmewende - Finanzierung & Dekarbonisierung in der Praxis»
10:00 BEL: EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor
10:30 DEU: HDE-Weihnachtspressekonferenz
12:00 DEU: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Pk Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) Thema «Deutschlands und Europas Beitrag zur
Weltklimakonferenz in Brasilien» + 1730 Debatte im Bundestag zu Weltklimakonferenz
14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
14:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klagen nach Facebook-Datenleck
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call)
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailiert)
07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Legrand, Q3-Zahlen
NLD: Euronext, Q3-Zahlen
USA: Hyatt, Q3-Zahlen
USA: Cummins, Q3-Zahlen
USA: Sandisk, Q1-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe
10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu
11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.
BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)
GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz) 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen (13.30 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25
DEU: Moody's Rating Deutschland
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.
BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen
07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
13:00 NLD: Adyen, Investor Day
13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München
17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day
18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
ITA: De Longhi, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin
09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München
11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.
14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin
BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
++ 19.00 Uhr Pressekonferenz
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen
07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen
07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update
09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen
10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
ESP: ACS, Q3-Zahlen
LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25
14:30 USA: Realeinkommen 10/25
18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.
DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover
10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.
DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
+ 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
+ 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz
09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen
07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Vallourec, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
16:00 USA: Lagerbestände 9/25
17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25
SONSTIGE TERMINE
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day
DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25
08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25
14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25
14:30 USA: Empire State Index 11/25
ONSTIGE TERMINE
DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz
09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main
11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf
13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.
ARE: Dubai Airshow, Dubai
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
08:00 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Biontech, Research and Development Day
DEU: Rational, Capital Markets Day
DEU: Verve Group, Q3-Zahlen
DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
BEL: Argenx, Hauptversammlung
USA: Home Depot, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25
16:00 USA: NAHB-Index 11/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris
11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.
DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
--------------------------------------------------------------------------------------- °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi