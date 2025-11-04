Ermittler heben Bande von Krypto-Betrügern aus

DEN HAAG (dpa-AFX) - Europäische Ermittler haben nach Angaben der europäischen Justizbehörde Eurojust ein Netzwerk von Finanzbetrügern ausgehoben. Neun Personen seien unter dem Verdacht der Geldwäsche mit Kryptowährungen festgenommen worden. Die Verdächtigen hatten den Angaben zufolge Opfer um mehr als 600 Millionen Euro betrogen. Sie hätten diese Summe für angebliche Investitionen in Form von Kryptowährungen eingesammelt - und dann in Geld umgetauscht.

Bei den Ermittlungen hatten Behörden in Frankreich, Belgien, Zypern, Deutschland und Spanien zusammengearbeitet. In Deutschland war das die Kriminalpolizei in Köln.