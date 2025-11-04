Prof. Dr. Julia Heinzelbecker übernimmt die Direktion (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rhoen-Klinikum Aktie Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 11,90 auf Tradegate (04. November 2025, 16:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rhoen-Klinikum Aktie um +1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %. Die Marktkapitalisierung von Rhoen-Klinikum bezifferte sich zuletzt auf 796,85 Mio.. Rhoen-Klinikum zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.

Marburg (ots) - Das Universitätsklinikum Marburg freut sich, Prof. Dr. JuliaHeinzelbecker als neue Direktorin der Klinik für Urologie begrüßen zu dürfen.Mit ihrer großen Erfahrung in der Patientenversorgung, Forschung und Lehre wirdsie das Fachgebiet in Marburg weiter ausbauen und modern gestalten. "Wir freuenuns sehr, mit Frau Prof. Heinzelbecker eine hochqualifizierte und engagierteMedizinerin und Wissenschaftlerin für unser Haus gewonnen zu haben", sagt Dr.Gunther K. Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung des UniversitätsklinikumsGießen und Marburg (UKGM). "Mit ihrer Expertise wird sie wichtige Impulse fürdie Weiterentwicklung der Urologie in Marburg setzen - sowohl für unserePatientinnen und Patienten als auch für Forschung und Ausbildung."Schwerpunkt: Moderne Krebschirurgie und schonende OperationsverfahrenProf. Heinzelbecker war zuletzt Leitende Oberärztin an der Klinik für Urologieund Kinderurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes, wo sie viele Jahre inleitender Position tätig war. Dort betreute sie unter anderem Patientinnen undPatienten mit urologischen Krebserkrankungen, also Tumoren der Niere, der Blase,der Prostata oder der Hoden. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt inder chirurgischen Krebsbehandlung, bei der Tumore - wenn möglich - durchschonende, minimalinvasive Eingriffe entfernt werden. Diese Eingriffe werdenhäufig mit einem Operationsroboter durchgeführt, der besonders präzises Arbeitenermöglicht und die Erholung nach der Operation oft beschleunigt. So konnte inMarburg bereits in ihrer zweiten Arbeitswoche die erste roboterassistierteEntfernung einer Harnblase erfolgreich durchgeführt werden. Darüber hinausbringt Prof. Heinzelbecker große Erfahrung in der Behandlung von Nierensteinen,bei Harnleitererkrankungen sowie in der Nierentransplantation mit. DiesesProgramm soll in Marburg künftig weiter gestärkt und ausgebaut werden.Wissenschaft und Lehre: Forschung für bessere BehandlungsmöglichkeitenNach dem Medizinstudium in Heidelberg, mit Aufenthalten in Spanien, der Schweizund Chile, arbeitete Prof. Heinzelbecker an mehreren Universitätskliniken, bevorsie 2012 Fachärztin für Urologie wurde. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führtesie über Heidelberg an die Universität des Saarlandes, wo sie 2024 den Titeleiner außerplanmäßigen Professorin erhielt. In ihrer Forschung beschäftigt siesich mit bösartigen Tumoren der Harn- und Geschlechtsorgane - insbesondere mitHoden-, Blasen- und Peniskrebs - sowie mit neuen Operationsmethoden und derFrage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell in die Behandlungvon Patientinnen und Patienten einfließen können. "Mir ist ein enger Austauschzwischen Forschung und Klinik sehr wichtig", betont Prof. Heinzelbecker. "InMarburg gibt es dafür hervorragende Bedingungen, etwa durch das ComprehensiveCancer Center, die Biobank und das Zentrum für Tumor- und Immunbiologie. Dieseenge Zusammenarbeit ermöglicht es, neue Erkenntnisse direkt für unserePatientinnen und Patienten nutzbar zu machen." Auch die Ausbildung jungerÄrztinnen und Ärzte liegt ihr besonders am Herzen: "Die Studierenden von heutesind unsere Ärztinnen und Ärzte von morgen. Ich möchte sie so ausbilden, dasssie mit Kompetenz, Verantwortung und Empathie in ihren Beruf starten können."Ein starkes Zeichen für Frauen in der MedizinMit der Berufung von Prof. Dr. Julia Heinzelbecker setzt dasUniversitätsklinikum Marburg ein wichtiges Signal für Chancengleichheit undVielfalt in der Medizin. Die Urologie war lange Zeit ein Fachgebiet, in dem nurwenige Frauen in führenden Positionen vertreten waren. "Dass nun eine erfahreneund anerkannte Ärztin diese bedeutende Leitungsfunktion übernimmt, ist nicht nurfür das Fach selbst ein Gewinn, sondern auch ein starkes Zeichen für dieFörderung von Frauen in der Medizin", betont Dr. Weiß. "Wir hoffen, dass dieserSchritt auch andere junge Medizinerinnen ermutigt, eine Karriere in der Urologieeinzuschlagen."Pressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Frank Steibli | Leiter Unternehmenskommunikation und PressesprecherT. +49 641 985- 51020 | mailto:frank.steibli@uk-gm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6151521OTS: RHÖN-KLINIKUM AGISIN: DE0007042301