    Prof. Dr. Julia Heinzelbecker übernimmt die Direktion (FOTO)

    Marburg (ots) - Das Universitätsklinikum Marburg freut sich, Prof. Dr. Julia
    Heinzelbecker als neue Direktorin der Klinik für Urologie begrüßen zu dürfen.
    Mit ihrer großen Erfahrung in der Patientenversorgung, Forschung und Lehre wird
    sie das Fachgebiet in Marburg weiter ausbauen und modern gestalten. "Wir freuen
    uns sehr, mit Frau Prof. Heinzelbecker eine hochqualifizierte und engagierte
    Medizinerin und Wissenschaftlerin für unser Haus gewonnen zu haben", sagt Dr.
    Gunther K. Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung des Universitätsklinikums
    Gießen und Marburg (UKGM). "Mit ihrer Expertise wird sie wichtige Impulse für
    die Weiterentwicklung der Urologie in Marburg setzen - sowohl für unsere
    Patientinnen und Patienten als auch für Forschung und Ausbildung."

    Schwerpunkt: Moderne Krebschirurgie und schonende Operationsverfahren

    Prof. Heinzelbecker war zuletzt Leitende Oberärztin an der Klinik für Urologie
    und Kinderurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes, wo sie viele Jahre in
    leitender Position tätig war. Dort betreute sie unter anderem Patientinnen und
    Patienten mit urologischen Krebserkrankungen, also Tumoren der Niere, der Blase,
    der Prostata oder der Hoden. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in
    der chirurgischen Krebsbehandlung, bei der Tumore - wenn möglich - durch
    schonende, minimalinvasive Eingriffe entfernt werden. Diese Eingriffe werden
    häufig mit einem Operationsroboter durchgeführt, der besonders präzises Arbeiten
    ermöglicht und die Erholung nach der Operation oft beschleunigt. So konnte in
    Marburg bereits in ihrer zweiten Arbeitswoche die erste roboterassistierte
    Entfernung einer Harnblase erfolgreich durchgeführt werden. Darüber hinaus
    bringt Prof. Heinzelbecker große Erfahrung in der Behandlung von Nierensteinen,
    bei Harnleitererkrankungen sowie in der Nierentransplantation mit. Dieses
    Programm soll in Marburg künftig weiter gestärkt und ausgebaut werden.

    Wissenschaft und Lehre: Forschung für bessere Behandlungsmöglichkeiten

    Nach dem Medizinstudium in Heidelberg, mit Aufenthalten in Spanien, der Schweiz
    und Chile, arbeitete Prof. Heinzelbecker an mehreren Universitätskliniken, bevor
    sie 2012 Fachärztin für Urologie wurde. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte
    sie über Heidelberg an die Universität des Saarlandes, wo sie 2024 den Titel
    einer außerplanmäßigen Professorin erhielt. In ihrer Forschung beschäftigt sie
    sich mit bösartigen Tumoren der Harn- und Geschlechtsorgane - insbesondere mit
    Hoden-, Blasen- und Peniskrebs - sowie mit neuen Operationsmethoden und der
    Frage, wie wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst schnell in die Behandlung
    von Patientinnen und Patienten einfließen können. "Mir ist ein enger Austausch
    zwischen Forschung und Klinik sehr wichtig", betont Prof. Heinzelbecker. "In
    Marburg gibt es dafür hervorragende Bedingungen, etwa durch das Comprehensive
    Cancer Center, die Biobank und das Zentrum für Tumor- und Immunbiologie. Diese
    enge Zusammenarbeit ermöglicht es, neue Erkenntnisse direkt für unsere
    Patientinnen und Patienten nutzbar zu machen." Auch die Ausbildung junger
    Ärztinnen und Ärzte liegt ihr besonders am Herzen: "Die Studierenden von heute
    sind unsere Ärztinnen und Ärzte von morgen. Ich möchte sie so ausbilden, dass
    sie mit Kompetenz, Verantwortung und Empathie in ihren Beruf starten können."

    Ein starkes Zeichen für Frauen in der Medizin

    Mit der Berufung von Prof. Dr. Julia Heinzelbecker setzt das
    Universitätsklinikum Marburg ein wichtiges Signal für Chancengleichheit und
    Vielfalt in der Medizin. Die Urologie war lange Zeit ein Fachgebiet, in dem nur
    wenige Frauen in führenden Positionen vertreten waren. "Dass nun eine erfahrene
    und anerkannte Ärztin diese bedeutende Leitungsfunktion übernimmt, ist nicht nur
    für das Fach selbst ein Gewinn, sondern auch ein starkes Zeichen für die
    Förderung von Frauen in der Medizin", betont Dr. Weiß. "Wir hoffen, dass dieser
    Schritt auch andere junge Medizinerinnen ermutigt, eine Karriere in der Urologie
    einzuschlagen."

