Markt im Minus: SDAX und MDAX mit größten Verlusten, Elmos glänzt
An den Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung: Sowohl deutsche als auch US-amerikanische Indizes verzeichnen Verluste. Besonders der SDAX und der MDAX stehen unter Druck, während einige Unternehmen dennoch zulegen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes Verluste. Der DAX steht aktuell bei 23.945,10 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,77%. Der MDAX fällt um 1,45% auf 29.423,57 Punkte, während der SDAX mit einem Rückgang von 1,73% auf 16.284,06 Punkte den größten Verlust unter den deutschen Indizes hinnehmen muss. Der TecDAX zeigt sich mit einem Minus von 0,61% auf 3.609,55 Punkten etwas stabiler. Auch die US-amerikanischen Indizes stehen unter Druck. Der Dow Jones notiert bei 47.152,56 Punkten und verliert 0,41%. Der S&P 500 fällt um 0,87% auf 6.797,10 Punkte. Insgesamt zeigt sich an den Märkten eine negative Stimmung, wobei insbesondere der SDAX und der MDAX die größten Verluste verzeichnen. Die vergleichsweise geringeren Rückgänge beim Dow Jones und TecDAX deuten auf eine etwas stabilere Lage in diesen Segmenten hin.
DAX TopwerteBeiersdorf verzeichnete einen Anstieg von 1.44%, gefolgt von Commerzbank mit 1.15% und Bayer, das um 1.06% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu erlebte adidas einen Rückgang von -2.81%, während Zalando um -2.94% fiel. Fresenius Medical Care war mit einem Minus von -9.42% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX führte Hochtief mit einem Plus von 2.43%, gefolgt von ThyssenKrupp, das um 1.71% zulegte, und Deutsche Wohnen mit 1.43%.
MDAX FlopwerteRedcare Pharmacy fiel um -3.28%, während TUI einen Rückgang von -4.38% verzeichnete. AUTO1 Group war mit -6.27% der größte Verlierer im MDAX.
SDAX TopwerteElmos Semiconductor sticht mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.33% hervor, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit 2.36% und Evotec, das um 1.63% zulegte.
SDAX FlopwerteSecunet Security Networks fiel um -5.30%, während Vossloh einen Rückgang von -8.27% verzeichnete. LPKF Laser & Electronics war mit -8.55% der größte Verlierer im SDAX.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führte Elmos Semiconductor erneut mit 13.33%, gefolgt von Evotec mit 1.63% und United Internet, das um 0.75% zulegte.
TecDAX FlopwerteCANCOM SE fiel um -2.87%, während SUESS MicroTec einen Rückgang von -3.35% verzeichnete. SILTRONIC AG war mit -3.77% unter den Flopwerten.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnete Travelers Companies einen Anstieg von 2.34%, gefolgt von Merck & Co mit 2.21% und Goldman Sachs Group, das um 1.67% zulegte.
Dow Jones FlopwerteSalesforce fiel um -2.31%, während NVIDIA um -2.46% sank. Caterpillar war mit einem Minus von -3.33% unter den größten Verlierern.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 führte Henry Schein mit einem Anstieg von 9.16%, gefolgt von Waters Corporation mit 8.50% und Apollo Global Management, das um 7.88% zulegte.
S&P 500 FlopwerteAlbemarle fiel um -7.28%, während Uber Technologies einen Rückgang von -7.29% verzeichnete. Palantir war mit -7.82% der größte Verlierer im S&P 500.
