    Markt im Minus: SDAX und MDAX mit größten Verlusten, Elmos glänzt

    An den Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung: Sowohl deutsche als auch US-amerikanische Indizes verzeichnen Verluste. Besonders der SDAX und der MDAX stehen unter Druck, während einige Unternehmen dennoch zulegen.

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes Verluste. Der DAX steht aktuell bei 23.945,10 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,77%. Der MDAX fällt um 1,45% auf 29.423,57 Punkte, während der SDAX mit einem Rückgang von 1,73% auf 16.284,06 Punkte den größten Verlust unter den deutschen Indizes hinnehmen muss. Der TecDAX zeigt sich mit einem Minus von 0,61% auf 3.609,55 Punkten etwas stabiler. Auch die US-amerikanischen Indizes stehen unter Druck. Der Dow Jones notiert bei 47.152,56 Punkten und verliert 0,41%. Der S&P 500 fällt um 0,87% auf 6.797,10 Punkte. Insgesamt zeigt sich an den Märkten eine negative Stimmung, wobei insbesondere der SDAX und der MDAX die größten Verluste verzeichnen. Die vergleichsweise geringeren Rückgänge beim Dow Jones und TecDAX deuten auf eine etwas stabilere Lage in diesen Segmenten hin.

    DAX Topwerte

    Beiersdorf verzeichnete einen Anstieg von 1.44%, gefolgt von Commerzbank mit 1.15% und Bayer, das um 1.06% zulegte.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu erlebte adidas einen Rückgang von -2.81%, während Zalando um -2.94% fiel. Fresenius Medical Care war mit einem Minus von -9.42% der größte Verlierer im DAX.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX führte Hochtief mit einem Plus von 2.43%, gefolgt von ThyssenKrupp, das um 1.71% zulegte, und Deutsche Wohnen mit 1.43%.

    MDAX Flopwerte

    Redcare Pharmacy fiel um -3.28%, während TUI einen Rückgang von -4.38% verzeichnete. AUTO1 Group war mit -6.27% der größte Verlierer im MDAX.

    SDAX Topwerte

    Elmos Semiconductor sticht mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.33% hervor, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit 2.36% und Evotec, das um 1.63% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Secunet Security Networks fiel um -5.30%, während Vossloh einen Rückgang von -8.27% verzeichnete. LPKF Laser & Electronics war mit -8.55% der größte Verlierer im SDAX.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führte Elmos Semiconductor erneut mit 13.33%, gefolgt von Evotec mit 1.63% und United Internet, das um 0.75% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    CANCOM SE fiel um -2.87%, während SUESS MicroTec einen Rückgang von -3.35% verzeichnete. SILTRONIC AG war mit -3.77% unter den Flopwerten.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones verzeichnete Travelers Companies einen Anstieg von 2.34%, gefolgt von Merck & Co mit 2.21% und Goldman Sachs Group, das um 1.67% zulegte.

    Dow Jones Flopwerte

    Salesforce fiel um -2.31%, während NVIDIA um -2.46% sank. Caterpillar war mit einem Minus von -3.33% unter den größten Verlierern.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 führte Henry Schein mit einem Anstieg von 9.16%, gefolgt von Waters Corporation mit 8.50% und Apollo Global Management, das um 7.88% zulegte.

    S&P 500 Flopwerte

    Albemarle fiel um -7.28%, während Uber Technologies einen Rückgang von -7.29% verzeichnete. Palantir war mit -7.82% der größte Verlierer im S&P 500.


    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
