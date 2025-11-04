Vertex Pharmaceuticals - Aktie zieht deutlich an - 04.11.2025

Die Vertex Pharmaceuticals Aktie notiert aktuell bei 371,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,60 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Vertex Pharmaceuticals ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Therapien für seltene Krankheiten spezialisiert hat, insbesondere Mukoviszidose. Mit einer starken Marktstellung und einem Fokus auf CFTR-Modulatoren hebt sich Vertex durch spezialisierte Forschung von Konkurrenten wie AbbVie und Gilead ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Vertex Pharmaceuticals Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,48 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vertex Pharmaceuticals Aktie damit um -1,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,90 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,36 % geändert.

Vertex Pharmaceuticals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,75 % 1 Monat +3,72 % 3 Monate -11,48 % 1 Jahr -18,32 %

Informationen zur Vertex Pharmaceuticals Aktie

Es gibt 256 Mio. Vertex Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,63 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Vertex Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vertex Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertex Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.