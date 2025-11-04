    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin schickt Kremlbeamten Oreschkin zum G20-Gipfel

    MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin lässt sich beim G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten. Der 43 Jahre alte Wirtschaftsexperte führt die russische Delegation vom 20. bis 24. November in Johannesburg an, wie aus einer vom Kreml veröffentlichten Anordnung hervorgeht.

    In den vergangenen Jahren hatte Putin, der seit 2022 seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, auf die Gipfelteilnahme verzichtet.

    Oreschkin, der wegen der russischen Kriegsführung auch auf westlichen Sanktionslisten steht, vertritt Putin demnach ebenfalls beim Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs am 21. und 22. November. In den vergangenen Jahren führte Russlands Außenminister Sergej Lawrow die Delegation beim G20-Gipfel an. Diesmal lässt auch er sich von einem seiner zahlreichen Vize vertreten - von Alexander Pankin.

    Oreschkin hatte als damaliger Wirtschaftsminister 2017 beim G20-Gipfel in Hamburg als Delegationsmitglied teilgenommen. Er ist auch Sondervertreter des russischen Präsidenten für Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Brics+-Staatengruppe. Brics steht für die Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zu der Gruppe gehören inzwischen weitere Staaten./mau/DP/stw






