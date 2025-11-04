    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    Uneinheitlich - Warnsignale vom US-Tech-Sektor

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag keine klare Richtung ausgebildet. Warnsignale aus dem US-Technologiesektor ließen die Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,34 Prozent tiefer bei 5.660,20 Punkten. Außerhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 9.714,96 Punkte. Der schweizerische SMI legte um 0,58 Prozent auf 12.306,89 Punkte zu.

    Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar verwies auf die jüngsten Zahlen aus dem US-Technologiebereich. "Die Berg- und Talfahrt der Aktie des Datendienstleisters Palantir nach den Quartalszahlen könnte der Vorbote einer stärkeren Korrektur der heiß gelaufenen Technologieaktien sein", so Molnar. "Positive Überraschungen werden in der laufenden Berichtssaison nicht mehr belohnt, da die hohen Erwartungen bereits in der laufenden Rally nahezu vollständig in die Kurse eingepreist wurden." Verstärkt werde die Nervosität durch die Verluste von Kryptowährungen, so Molnar./edh/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

