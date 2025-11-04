    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    DZ BANK stuft Meta auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 850 auf 820 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Facebook-Muttergesellschaft habe im dritten Quartal zahlreiche Rekorde (Umsatz, Nutzerzahl, Erlös je Nutzer) und Marktanteilsgewinne im Bereich der Onlinewerbung verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 nach unten./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 549,2EUR auf Tradegate (04. November 2025, 18:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Ingo Wermann
    Analysiertes Unternehmen: Meta
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


