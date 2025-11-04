EU-Klimaziel 2040
Lebensversicherung für uns und unsere Wirtschaft
Bochum (ots) - Vor der Klimakonferenz COP einigen sich die Umweltminister*innen
der EU darauf, wie das Klimaziel 2040 konkret erreicht werden soll. Die vielen
Details der Verhandlungen lassen fast vergessen, worum es eigentlich geht.
Omnibus, ETS I, ETS II, CO2-Zertifikate: Bei der Lektüre über die europäische
Debatte zum Klimaziel 2040 verliert man angesichts der rechtlichen Details
schnell den Blick für das große Ganze. Aus Sicht der GLS Bank geht es dabei um
nichts weniger als unsere Lebensversicherung angesichts der Klimakrise.
In einer außerordentlichen Sitzung entscheiden die europäischen
Umweltminister*innen, ob das 90 Prozent-Ziel erreicht werden soll. Das
90-Prozent Ziel bedeutet, dass die EU-Staaten bis 2040 den CO2-Ausstoß um 90
Prozent im Vergleich zu 1990 senken.
Es braucht diese Stringenz in der politischen Vorgehensweise, um Kapitalströme
in nachhaltige Projekte zu lenken. Die GLS Bank sieht den Finanzsektor in einer
zentralen Rolle, um den Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu
ermöglichen.
"Die Klimakrise eskaliert und wir reißen global einen Kipppunkt nach dem
anderen. Trotzdem investieren die größten Banken der Welt immer noch Hunderte
von Milliarden Euro in eine fossile Wirtschaftsweise. Welches Potenzial sich
daraus ergeben würde, wenn diese Summen in zukunftsfähige Innovationen fließen
würden! Jede Investition, jeder Euro in Nachhaltigkeit, Zukunft,
Grundbedürfnisse hat enormes Potenzial," sagt Aysel Osmanoglu,
Vorstandssprecherin der GLS Bank.
Geht die Umweltzerstörung im aktuellen Tempo weiter, müssen wir jährlich etwa
Kosten in Höhe von mindestens 300 Milliarden US-Dollar aufbringen. Das zeigen
die Zahlen der Versicherungsgesellschaft Munich RE. Jetzt ist noch Zeit die
Wirtschaft umzustellen. Mit einem starken Klimaziel können wir gemeinsam
Wohlstand auch für künftige Generationen sichern.
Pressekontakt:
Silke Bender
Lukas Feldmann
Galika Ivanov
Nora Schareika
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6151594
OTS: GLS Bank
