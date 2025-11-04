    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück

    EU-Klimaziel 2040

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lebensversicherung für uns und unsere Wirtschaft

    Bochum (ots) - Vor der Klimakonferenz COP einigen sich die Umweltminister*innen
    der EU darauf, wie das Klimaziel 2040 konkret erreicht werden soll. Die vielen
    Details der Verhandlungen lassen fast vergessen, worum es eigentlich geht.

    Omnibus, ETS I, ETS II, CO2-Zertifikate: Bei der Lektüre über die europäische
    Debatte zum Klimaziel 2040 verliert man angesichts der rechtlichen Details
    schnell den Blick für das große Ganze. Aus Sicht der GLS Bank geht es dabei um
    nichts weniger als unsere Lebensversicherung angesichts der Klimakrise.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Münchener Rück AG!
    Long
    503,86€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    570,03€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In einer außerordentlichen Sitzung entscheiden die europäischen
    Umweltminister*innen, ob das 90 Prozent-Ziel erreicht werden soll. Das
    90-Prozent Ziel bedeutet, dass die EU-Staaten bis 2040 den CO2-Ausstoß um 90
    Prozent im Vergleich zu 1990 senken.

    Es braucht diese Stringenz in der politischen Vorgehensweise, um Kapitalströme
    in nachhaltige Projekte zu lenken. Die GLS Bank sieht den Finanzsektor in einer
    zentralen Rolle, um den Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu
    ermöglichen.

    "Die Klimakrise eskaliert und wir reißen global einen Kipppunkt nach dem
    anderen. Trotzdem investieren die größten Banken der Welt immer noch Hunderte
    von Milliarden Euro in eine fossile Wirtschaftsweise. Welches Potenzial sich
    daraus ergeben würde, wenn diese Summen in zukunftsfähige Innovationen fließen
    würden! Jede Investition, jeder Euro in Nachhaltigkeit, Zukunft,
    Grundbedürfnisse hat enormes Potenzial," sagt Aysel Osmanoglu,
    Vorstandssprecherin der GLS Bank.

    Geht die Umweltzerstörung im aktuellen Tempo weiter, müssen wir jährlich etwa
    Kosten in Höhe von mindestens 300 Milliarden US-Dollar aufbringen. Das zeigen
    die Zahlen der Versicherungsgesellschaft Munich RE. Jetzt ist noch Zeit die
    Wirtschaft umzustellen. Mit einem starken Klimaziel können wir gemeinsam
    Wohlstand auch für künftige Generationen sichern.

    Pressekontakt:

    Silke Bender
    Lukas Feldmann
    Galika Ivanov
    Nora Schareika

    M: mailto:presse@gls.de
    T: +49 (0) 234 5797 5340

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6151594
    OTS: GLS Bank


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EU-Klimaziel 2040 Lebensversicherung für uns und unsere Wirtschaft Vor der Klimakonferenz COP einigen sich die Umweltminister*innen der EU darauf, wie das Klimaziel 2040 konkret erreicht werden soll. Die vielen Details der Verhandlungen lassen fast vergessen, worum es eigentlich geht. Omnibus, ETS I, ETS II, …