Lebensversicherung für uns und unsere Wirtschaft

Es geht wieder los.

Nachdem der Mega Sommer mit Temperaturen 45* nix wurde.

Neuer Anlauf.





"Schnee: Deutschland steht angeblich ein Jahrhundertwinter bevor, heißt es zuletzt vermehrt. RTL/ntv-Meteorologe Christian Häckl erklärt, worauf sich diese Vorhersagen stützen - und warum es noch keinen Grund zur Sorge gibt."





Im Sommer versuchte man Klimaanlagen zu verkaufen, nun möchte man es anders herum.

Schon peinlich diese Voraussagen.







