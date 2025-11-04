3U HOLDING AG: Neue Prognose 2025 sorgt für Aufsehen!
Die 3U HOLDING AG steht vor herausfordernden Zeiten: Im Bereich SHK belasten politische und wirtschaftliche Unsicherheiten das Geschäft. Die Umsatzprognosen wurden auf EUR 54-56 Mio. gesenkt, das EBITDA bleibt negativ.
- 3U HOLDING AG hat die Jahresprognose 2025 für Umsatz und EBITDA aufgrund aktualisierter Erwartungen angepasst.
- Im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) hat sich das Geschäftsumfeld aufgrund unsicherer politischer und konjunktureller Bedingungen verschlechtert, was zu Nachfragerückgängen führte.
- Die neuen Umsatzprognosen für 2025 liegen zwischen EUR 54 Mio. und EUR 56 Mio., während das EBITDA zwischen minus EUR 2,5 Mio. und minus EUR 3,5 Mio. erwartet wird.
- In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete 3U einen leichten Umsatzrückgang auf rund EUR 41,3 Mio. und ein deutlich reduziertes EBITDA von rund minus EUR 1,9 Mio.
- Die strategischen Maßnahmen im SHK-Segment, wie der Ausbau des Produktspektrums und die Erschließung neuer Marktsegmente, konnten die negative Entwicklung nicht ausgleichen.
- Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 wird am 11. November 2025 veröffentlicht.
