Entbürokratisierungsturbo mit Fehlzündungen

Berlin (ots) - Das Bundeskabinett will morgen umfassende Entlastungen für

Unternehmen und Bürger auf den Weg bringen - doch von dem angekündigten

Entbürokratisierungsturbo wird das deutsche Kfz-Gewerbe kaum profitieren, warnt

der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).



Von den angekündigten Schnellmaßnahmen der Bundesregierung - von

Standardanpassungen über den Abbau von Berichtspflichten bis hin zu

Digitalisierungsinitiativen - bleibt das Kfz-Gewerbe außen vor. "Die

Bundesregierung feiert sich als Entlastungskabinett . Tatsächlich aber greift

sie nur punktuell ein und lässt ganze Branchen im Regen stehen", kritisiert

ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Von echter Entlastung kann keine Rede sein, wenn

große Teile der mittelständischen Wirtschaft leer ausgehen."





Fakt ist: Die Bürokratieentlastung muss mehr enthalten, als nur die

Verpflichtung einen Arbeitssicherheitsbeauftragten erst mit mehr als 50

Beschäftigten zu bestellen. Die mittelständische Wirtschaft kennt über zwanzig

Beauftragten-Funktionen, die kritisch hinterfragt werden müssen. Auf den

Prüfstand gehören z. B. die Leiterbeauftragten, Abfallbeauftragten,

Geldwäschebeauftragten, Emissionsschutzbeauftragten, Asbestsachkundigen,

Abscheidesachkundigen und Entsorgungsverantwortlichen.



"Diese Vielzahl an Funktionen zeugt vor allem von dem Wunsch des Staates nach

Gängelung seiner Betriebe. Im Grunde müssen die Betriebsinhaber selbst

entscheiden können, wie sie die gesetzlichen Vorschriften umsetzen wollen. Sie

brauchen keine polizeiähnliche Ordnungsinstanz im eigenen Haus. Als Autofahrer

habe ich auch keinen Streifenpolizisten auf dem Beifahrersitz, der aufpasst, ob

ich alle Verkehrsregeln beachte", so Peckruhn weiter.



Auch bei der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung (EnVKV) wartet die Branche

weiter auf eine praxisnahe Lösung. "Wir brauchen endlich eine rechtssichere und

bürokratiearme Regelung im Zuge der nationalen Umsetzung der

Öko-Design-Verordnung", fordert Peckruhn.



Unter dem Motto "Der Kfz-Meister wird in der Werkstatt gebraucht und nicht am

Schreibtisch" hat der ZDK bereits im vergangenen Jahr konkrete Vorschläge für

ein Sofortprogramm zur Entlastung der rund 40.000 mittelständischen Kfz-Betriebe

vorgelegt, die nach wie vor aktuell sind.



"Mit unserem Fünf-Punkte-Plan lässt sich mit minimalem Aufwand in kürzester Zeit

eine maximale Wirkung erzielen - eine echte Entlastung für das Kfz- und

Karosseriehandwerk statt leerer Ankündigungen", so Peckruhn.



