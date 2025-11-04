    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Entbürokratisierungsturbo mit Fehlzündungen

    Berlin (ots) - Das Bundeskabinett will morgen umfassende Entlastungen für
    Unternehmen und Bürger auf den Weg bringen - doch von dem angekündigten
    Entbürokratisierungsturbo wird das deutsche Kfz-Gewerbe kaum profitieren, warnt
    der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK).

    Von den angekündigten Schnellmaßnahmen der Bundesregierung - von
    Standardanpassungen über den Abbau von Berichtspflichten bis hin zu
    Digitalisierungsinitiativen - bleibt das Kfz-Gewerbe außen vor. "Die
    Bundesregierung feiert sich als Entlastungskabinett . Tatsächlich aber greift
    sie nur punktuell ein und lässt ganze Branchen im Regen stehen", kritisiert
    ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. "Von echter Entlastung kann keine Rede sein, wenn
    große Teile der mittelständischen Wirtschaft leer ausgehen."

    Fakt ist: Die Bürokratieentlastung muss mehr enthalten, als nur die
    Verpflichtung einen Arbeitssicherheitsbeauftragten erst mit mehr als 50
    Beschäftigten zu bestellen. Die mittelständische Wirtschaft kennt über zwanzig
    Beauftragten-Funktionen, die kritisch hinterfragt werden müssen. Auf den
    Prüfstand gehören z. B. die Leiterbeauftragten, Abfallbeauftragten,
    Geldwäschebeauftragten, Emissionsschutzbeauftragten, Asbestsachkundigen,
    Abscheidesachkundigen und Entsorgungsverantwortlichen.

    "Diese Vielzahl an Funktionen zeugt vor allem von dem Wunsch des Staates nach
    Gängelung seiner Betriebe. Im Grunde müssen die Betriebsinhaber selbst
    entscheiden können, wie sie die gesetzlichen Vorschriften umsetzen wollen. Sie
    brauchen keine polizeiähnliche Ordnungsinstanz im eigenen Haus. Als Autofahrer
    habe ich auch keinen Streifenpolizisten auf dem Beifahrersitz, der aufpasst, ob
    ich alle Verkehrsregeln beachte", so Peckruhn weiter.

    Auch bei der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung (EnVKV) wartet die Branche
    weiter auf eine praxisnahe Lösung. "Wir brauchen endlich eine rechtssichere und
    bürokratiearme Regelung im Zuge der nationalen Umsetzung der
    Öko-Design-Verordnung", fordert Peckruhn.

    Unter dem Motto "Der Kfz-Meister wird in der Werkstatt gebraucht und nicht am
    Schreibtisch" hat der ZDK bereits im vergangenen Jahr konkrete Vorschläge für
    ein Sofortprogramm zur Entlastung der rund 40.000 mittelständischen Kfz-Betriebe
    vorgelegt, die nach wie vor aktuell sind.

    "Mit unserem Fünf-Punkte-Plan lässt sich mit minimalem Aufwand in kürzester Zeit
    eine maximale Wirkung erzielen - eine echte Entlastung für das Kfz- und
    Karosseriehandwerk statt leerer Ankündigungen", so Peckruhn.

    Die Pressemitteilung finden Sie hier
    (https://www.kfzgewerbe.de/zdk-entbuerokratisierungsturbo-mit-fehlzuendungen) .

