    CDW Corporation Aktie verliert deutlich an Wert - 04.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die CDW Corporation Aktie bisher Verluste von -7,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CDW Corporation Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CDW Corporation ist ein führender Anbieter von Technologielösungen mit einem breiten Produktportfolio und starkem Kundenservice. Hauptkonkurrenten sind Insight Enterprises und SHI International. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte IT-Lösungen für verschiedene Branchen.

    CDW Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die CDW Corporation Aktie. Mit einer Performance von -7,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CDW Corporation Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,67 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CDW Corporation -20,26 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,62 % geändert.

    CDW Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,63 %
    1 Monat -0,83 %
    3 Monate -7,67 %
    1 Jahr -22,18 %

    Informationen zur CDW Corporation Aktie

    Es gibt 131 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,53 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 04.11. - US Tech 100 schwach -0,88 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    CDW Increases Quarterly Cash Dividend 1% to $0.630 Per Share


    CDW Corporation (Nasdaq: CDW), a leading multi-brand provider of information technology solutions to business, government, education and healthcare customers in the United States, the United Kingdom and Canada, today announced that its Board of …

    CDW Reports Third Quarter 2025 Earnings


    CDW Corporation (Nasdaq: CDW): (Dollars in millions, except per share amounts and percentage) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30,   2025     2024   Percent Change   2025     2024   Percent Change Net sales $ 5,737.4   $ …

    CDW Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CDW Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CDW Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CDW Corporation

    -7,67 %
    -1,00 %
    -2,74 %
    -8,73 %
    -22,48 %
    -23,05 %
    +763,99 %
    ISIN:US12514G1085WKN:A1W0KL



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
