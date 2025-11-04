Wirtschaft
Nvidia sieht deutsche Wirtschaft vor KI-Schub
Foto: Computer-Nutzerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Santa Clara (dts Nachrichtenagentur) - Nvidia-Chef Jensen Huang sieht Deutschland am Beginn einer neuen industriellen Revolution.
"Die deutsche Wirtschaft braucht einen Schub", sagte Huang den Sendern RTL und ntv. "Künstliche Intelligenz könnte die Fähigkeit von Unternehmen und Fabriken verbessern, auch angesichts des Arbeitskräftemangels zu produzieren und ihr Wachstum voranzutreiben." So könne ein "nie dagewesenes Produktionsniveau" erreicht werden. "Es ist der Beginn einer neuen industriellen Revolution."
Der Chipkonzern baut zusammen mit der Deutschen Telekom für eine Milliarde Euro ein KI-Rechenzentrum in München. "Wir sind zuversichtlich, dass wir von hier aus expandieren werden", so Huang. "Denn Deutschland ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt, und jede Volkswirtschaft wird in Zukunft von künstlicher Intelligenz angetrieben."
Der Bau des Rechenzentrums sei nur der erste Schritt. Daneben müsse in Deutschland die nötige technische Infrastruktur geschaffen werden, von der Unternehmen und Forscher profitieren könnten.
