QIAGEN: USD 500 Mio. für Aktionäre durch Aktienrückkauf!
QIAGEN N.V. überrascht mit einem innovativen Finanzmanöver: Ein synthetischer Aktienrückkauf von 500 Millionen USD steht bevor, der sowohl Kapitalrückzahlungen als auch eine Aktienzusammenlegung umfasst.
- QIAGEN N.V. plant einen synthetischen Aktienrückkauf in Höhe von rund 500 Millionen USD für seine Aktionärinnen und Aktionäre.
- Der Rückkauf kombiniert eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split).
- Das Mandat für den Rückkauf wurde auf der Hauptversammlung im Juni 2025 nahezu einstimmig von den Aktionären genehmigt.
- Der synthetische Aktienrückkauf soll effizientere Barmittelrückzahlungen ermöglichen und den Gewinn je Aktie (EPS) steigern.
- Der Rückkauf wird am oder um den 7. Januar 2026 wirksam und in den folgenden Tagen marktkonform abgewickelt.
- Der Prozess umfasst die Erhöhung des Nennwerts der Aktien, die Zusammenlegung der Aktien und die anschließende Herabsetzung des Nennwerts auf EUR 0,01 pro Aktie.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Qiagen ist am 04.11.2025.
Der Kurs von Qiagen lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,96 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,85EUR das entspricht einem Plus von +1,86 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.912,00PKT (-0,90 %).
