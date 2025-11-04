Teure Kalte Nahwärme Tübingen / Allianz Freie Wärme kritisiert Wärmenetzplanungen ohne tragfähige marktwirtschaftliche Vergleiche | Verbraucher stecken in Verträgen fest

Womöglich ist die aktuelle Meta Kursentwicklung ein Menetekel, welches das schwindende Vertrauen anzeigt, dass das große Geldausgeben in Computer Hardware (Rechenzentren) auch wirklich von den Endkunden bezahlt, also wieder eingespielt werden kann. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif





Mit Endkunden meine ich nicht Teile des Karussels, die sich gegenseitig kreditfinanzierte Umsätze zuschieben, sondern ob man bereit ist für KI Anwendungen jährlich Milliarden und Abermilliarden zu bezahlen.





Investitionen ist Geldausgeben - ich aber spreche das Geldeinnehmen an.