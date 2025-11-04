    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Teure Kalte Nahwärme Tübingen / Allianz Freie Wärme kritisiert Wärmenetzplanungen ohne tragfähige marktwirtschaftliche Vergleiche | Verbraucher stecken in Verträgen fest

    Frankfurt (ots) - Für "Kalte Nahwärme"-Projekte, immer wieder von Politik und
    Planern als vermeintliche "Königslösung" in Neubaugebieten vorgesehen, werden
    physikalische Gesetze und Regeln im Rahmen einer vorausschauenden, nachhaltigen
    Technik- und Wirtschaftlichkeitsberechnung offenbar nicht immer berücksichtigt -
    es kommt zu Planungsfehlern. Jetzt ersichtlich am Fall der von teurer Nahwärme
    betroffenen Wärmekunden im Tübinger Neubaugebiet "Oberer Kreuzäcker", über den
    der SWR auf tagesschau.de berichtete. Die an das Nahwärmenetz zwangsläufig
    angeschlossenen Kunden klagen über 60 Prozent gestiegene Grundkosten, deutlich
    teurer als ursprünglich im Jahr 2021 von den Tübinger Stadtwerken (SWT) genannt.
    Zudem sind sie verpflichtet, zehn Jahre lang an das Wärmenetz angeschlossen zu
    bleiben und dürfen ihren selbst erzeugten Photovoltaik-Strom in dieser Zeit
    nicht für die eigene Wärmeversorgung nutzen. Die Stadtwerke bestätigten die
    Preiserhöhungen als "wirtschaftlich notwendig". Paradox in diesem Zusammenhang:
    Noch im November 2024 wurde die Universitätsstadt Tübingen von der Agentur für
    Erneuerbare Energien als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet.

    Aus Sicht der Allianz Freie Wärme ist dies kein Einzelfall: Wenn
    Wärmenetz-Projekte zu einem faktischen Monopol führen, sind sie häufig weder
    realistisch noch nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen geplant. "Für die Kunden
    ist der Ärger erst einmal groß, weil sie neben den hohen Kosten im Normalfall
    auch aus den Knebelverträgen mit langen Vertragslaufzeiten nicht rauskommen",
    erklärt Benjamin Schaible, Obermeister der SHK-Innung Tübingen. Gründe und
    Ursachen für solche Negativbeispiele sind aus Sicht der Freien Wärme häufig
    politisch einseitig motivierte Planungen ohne tragfähige marktwirtschaftliche
    Vergleiche mit flexiblen, dezentralen Lösungen, lange Vertragslaufzeiten ohne
    Kündigungsrechte. Die unangenehmen finanziellen Folgen tragen die Verbraucher.

    Zum Fall Tübingen: https://ots.de/6NKtZj

    Informationen Kalte Nahwärme:
    https://www.freie-waerme.de/service/kalte-nahwaerme/

    Über die Allianz Freie Wärme: Die Allianz Freie Wärme ist ein Zusammenschluss
    von Initiativen, Unternehmen und Verbänden aus den Bereichen Heizen und Wärme.
    Die Akteure setzen sich mit Informationen und Services unter
    http://www.freie-waerme.de rund um die Kommunale Wärmeplanung für moderne,
    individuelle Heizsysteme und das Recht der Verbraucher ein, sich unabhängig und
    frei für das optimale Heizsystem zu entscheiden. Hierzu gehören Wärmepumpen,
    hocheffiziente Hybridsysteme (Öl/Gas) unter Einbindung erneuerbarer Energien
    (Bio-/Synthetische Brennstoffe), ebenso wie Holz- und Pellet-Systeme,
    KWK-Systeme, Kamin- und Kachelöfen, Solarwärmeanlagen sowie Abgassysteme. Damit
    ist Freie Wärme unter marktwirtschaftlichen Aspekten das Gegenteil von
    unregulierten, zentralen Nah- und Fernwärmesystemen, die über Anschluss-,
    Benutzungszwänge und Verbrennungsverbote forciert werden und den Verbrauchern
    die Wahl der Wärmequelle nehmen.

    Pressekontakt:

    Pressestelle Allianz Freie Wärme
    Jürgen Bähr
    Telefon: +49 2247 9001 811
    mailto:presse@freie-waerme.de
    Facebook | LinkedIn | Threads | Bluesky

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111056/6151607
    OTS: Allianz Freie Wärme



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Teure Kalte Nahwärme Tübingen / Allianz Freie Wärme kritisiert Wärmenetzplanungen ohne tragfähige marktwirtschaftliche Vergleiche | Verbraucher stecken in Verträgen fest Für "Kalte Nahwärme"-Projekte, immer wieder von Politik und Planern als vermeintliche "Königslösung" in Neubaugebieten vorgesehen, werden physikalische Gesetze und Regeln im Rahmen einer vorausschauenden, nachhaltigen Technik- und …