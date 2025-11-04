Envision Energy und ACWA Power schließen einen Rahmenvertrag für die Zusammenarbeit beim Aufbau eines globalen Ökosystems für saubere Energie

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, gab heute einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren mit ACWA Power bekannt, dem weltweit größten privaten Wasserentsalzungsunternehmen, führend bei der Energiewende und Vorreiter im Bereich grüner Wasserstoff. Die Vereinbarung sieht vor, dass Envision Energy mit ACWA Power bei anstehenden Projekten in Saudi-Arabien, Usbekistan und den Regionen Zentral- und Ostasiens zusammenarbeitet.

Die Partnerschaft schafft einen umfassenden Rahmen, um die Entwicklung erneuerbarer Energien in Saudi-Arabien, Usbekistan, China und anderen strategischen Märkten durch die Lieferung von Windturbinen, technologische Zusammenarbeit und betriebliche Wartung zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wird Innovationen bei der Leistung von Windturbinen vorantreiben, die Effizienz, Kapazität und Sicherheit verbessern und gleichzeitig lokale Fertigungsinitiativen fördern. Im Königreich Saudi-Arabien werden Envision und sein Joint-Venture-Partner im Rahmen der Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien lokale Produktionskapazitäten für wichtige WEA-Komponenten sowie eine Service-Infrastruktur aufbauen. Auch in Usbekistan wird Envision Fertigungskapazitäten für Betontürme und -schaufeln aufbauen und umfassende Servicelösungen anbieten, um die Ziele von ACWA Power in Bezug auf den lokalen Anteil zu unterstützen. Die beiden Parteien werden auch gemeinsam Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten in China verfolgen.