Brockhaus Technologies: Umsatz 9M 2025: €181,6 Mio., EBITDA: €48,7 Mio. – Prognose 2025 bestätigt!
Brockhaus Technologies AG setzt ihren Wachstumskurs fort und beeindruckt mit soliden Zahlen: In den ersten neun Monaten 2025 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von € 181,6 Mio., was einem organischen Wachstum von +3,6% und einer beeindruckenden EBITDA-Marge von 26,8% entspricht.
- Brockhaus Technologies AG erzielte in den ersten neun Monaten 2025 vorläufige Umsatzerlöse von € 181,6 Mio., was einem organischen Wachstum von +3,6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug € 48,7 Mio. mit einer EBITDA-Marge von 26,8%.
- Im Segment HR Benefit & Mobility Platform stiegen die Umsatzerlöse um +6,1% auf € 160,3 Mio., während das bereinigte EBITDA bei € 50,8 Mio. lag.
- Im Segment Security Technologies sanken die Umsatzerlöse auf € 21,3 Mio. und das bereinigte EBITDA betrug € 2,6 Mio.
- Die Prognose für 2025 bleibt unverändert mit Umsatzerlösen zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.
- Die Quartalsmitteilung für 9M 2025 wird am 14. November 2025 veröffentlicht, gefolgt von einem Earnings Call um 16:00 Uhr (MEZ).
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,97 %
im Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,400EUR das entspricht einem Plus von +3,28 % seit der Veröffentlichung.
