Killt Mr. Big Short die KI-Blase? Plötzlich warnen auch Banken!

Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", shortet die KI-Blase in Gestalt von Nvidia und Palantir - die Wall Street nicht nur deshalb heute unter Druck. Aber da legt jemand die Finger in die Wunde - killt also ausgerechnet mit Michael Burry der Trader, der gegen die US-Immobilienblase gewettet hatte, die KI-Blase? Die Bewertungen von Palantir und Co sind inzwischen nur noch absurd - nun warnen auch große Banken (wie HSBC), dass die Investitionen in Datencenter in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen würden. Damit gerät das zentrale Narrativ der Wall Street vom ewigen Wachstum der KI in Gefahr. Unter Druck heute auch die Kryptos - fällt Bitcoin zeitnah unter die 100.000-Marke?

Hinweise aus Video: