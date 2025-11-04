    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Killt Mr. Big Short die KI-Blase? Plötzlich warnen auch Banken!

    Aber da legt jemand die Finger in die Wunde - killt also ausgerechnet mit Michael Burry der Trader, der gegen die US-Immobilienblase gewettet hatte, die KI-Blase?

    Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", shortet die KI-Blase in Gestalt von Nvidia und Palantir - die Wall Street nicht nur deshalb heute unter Druck. Aber da legt jemand die Finger in die Wunde - killt also ausgerechnet mit Michael Burry der Trader, der gegen die US-Immobilienblase gewettet hatte, die KI-Blase? Die Bewertungen von Palantir und Co sind inzwischen nur noch absurd - nun warnen auch große Banken (wie HSBC), dass die Investitionen in Datencenter in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen würden. Damit gerät das zentrale Narrativ der Wall Street vom ewigen Wachstum der KI in Gefahr. Unter Druck heute auch die Kryptos - fällt Bitcoin zeitnah unter die 100.000-Marke?

    1. Nvidia und Palantir: Michael Burry setzt massiv auf fallende Kurse

    2. Deutschland im Absturz – 4 Gründe warum es noch schlimmer wird

     

    Das Video "Killt Mr. Big Short die KI-Blase? Plötzlich warnen auch Banken!" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
