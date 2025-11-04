Apple vor Start von Live-Übersetzungen in der EU
- Apple bringt Live-Übersetzung gemäß EU-Regeln.
- Zunächst für Entwickler, öffentliche Beta folgt später.
- Interoperabilität sorgt für technische Herausforderungen.
CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat seine Live-Übersetzungsfunktion in Einklang mit europäischen Digitalregeln gebracht und wird sie bald einführen. Nach mehrmonatiger Verzögerung wird die Fähigkeit zunächst für Software-Entwickler verfügbar sein. Eine öffentliche Betaversion wird danach folgen, wie der iPhone-Konzern ankündigte.
Die Funktion wurde im Juni vorgestellt und in den USA im September eingeführt. Den Start in der EU zögerte Apple allerdings unter Verweis auf europäische Digitalgesetze hinaus. Vor allem machte dem Konzern die Vorgabe der Interoperabilität Sorgen, die erfordert, dass technische Fähigkeiten auch anderen Anbietern zur Verfügung stehen müssen. Sprachen wie Deutsch und Französisch beherrschte die Software von Anfang an - die Funktion war nur nicht für Nutzer aus der Europäischen Union verfügbar.
Die Live-Übersetzungen funktionieren mit neueren Modellen von Apples AirPods-Ohrhörer und iPhones. Dabei werden Sätze von Gesprächspartnern für Träger der Ohrhörer übersetzt. Wenn beide Personen AirPods tragen, ist eine Unterhaltung in der jeweils eigenen Sprache möglich.
Knackpunkt bei Audiosignalen
Apple zufolge war der Haken in der EU die Art, wie für die Funktion Audiosignale zwischen den Ohrhörern und dem iPhone hin und her geschickt werden. So ist es zum Beispiel möglich, dass ein Nutzer die AirPods trägt und sein Gesprächspartner ins angeschlossene iPhone spricht und die Übersetzungen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dafür hat die Software gleichzeitigen Zugriff auf Lautsprecher und Mikrofon sowohl des iPhones als auch der Ohrhörer.
Die technische Lösung, die dafür sorgt, dass der Ton dabei zwischen den Geräten geleitet wird, müsse man nach dem europäischen Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) auch Konkurrenten zugänglich machen, betont Apple. Dies datenschutzfreundlich umzusetzen, habe einige Monate gedauert. Das Ergebnis ist, dass künftig zum Beispiel ein Kopfhörer-Hersteller die technische Möglichkeit haben wird, gleichzeitig auch direkt auf Mikrofon und Lautsprecher eines iPhones zuzugreifen.
Der Konzern weist darauf hin, dass es bei anderen Funktionen länger dauern könne. Zugleich kritisiert Apple weiterhin, dass die "aggressive Interpretation" der DMA-Regeln durch die EU-Kommission Risiken für Nutzer bedeute und schlecht für Innovationen sei.
Bei der Funktion erkennt die Software die Sprachen nicht automatisch, sondern sie müssen in Apples hauseigener Übersetzungs-App ausgewählt werden. Die Übersetzung läuft standardmäßig auf den iPhones ohne einen Zugriff auf Rechenleistung in der Cloud./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 235,7 auf Tradegate (04. November 2025, 19:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +0,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +4,77 %/+36,29 % bedeutet.
26 Punkte Anstieg bei Apple in 3 Tagen. Einstweilen ist der move von Tim ein voller Erfolg. Interessante Wall Street comments, so von BofA, alleine ist der comment von Wedbush der Hammer. Dan Ives trifft es exakt, IMO.
Britney Nguyen von Market Watch führt den Beitrag von Dan Ives am Freitag-Morgen vor Börsenstart in USA weiter aus, man wollte es zusammenfassen :-) besser einfach übersetzen, Top-Beitrag von B. N. :-)
Wedbush-Analyst Daniel Ives ging sogar so weit zu behaupten, Apples„Strategie für unsichtbare KI“ könnte für das Unternehmen und seinen CEO Tim Cook einen „BlackBerry-Moment“ bedeuten. Er befürchtet, Apple ruhe sich auf seinen Lorbeeren aus, während die Welle der künstlichen Intelligenz das Silicon Valley erfasst.
Apple scheint jedoch nicht zu den Vorreitern der „KI-Revolution“ zu gehören, die laut Ives von großen Tech-Konzernen wie Alphabet Inc. und Microsoft Corp. angeführt wird. Diese konzentrieren sich darauf, den größten Technologietrend der letzten 40 Jahre zu monetarisieren. Währenddessen sitzt Apple auf einer Parkbank und trinkt Limonade und beobachtet, wie diese technologische Innovation die Welt verändert.
Und Apple habe einen Wettbewerbsvorteil, so Ives, da das Unternehmen „die größte installierte Basis von Endverbrauchern weltweit“ habe, mit 2,4 Milliarden iOS-Geräten und 1,5 Milliarden iPhones, die weltweit genutzt werden. Seiner Ansicht nach schöpft das Unternehmen seine Vermögenswerte einfach nicht richtig aus.
„Es ist glasklar, dass KI-Innovationen innerhalb der Mauern von Apple Park nicht stattfinden, da es an Innovation mangelt und ständig KI-Talente nach außen abwandern“, schrieb Ives.
Ives legte drei Vorschläge vor, wie Apple beweisen kann, dass es in Sachen KI kein „schmelzender Eiswürfel“ ist.
Erstens sollte Apple seiner Meinung nach das KI-Suchmaschinen-Startup Perplexity übernehmen, „bevor es zu spät ist“. Das könnte dem Unternehmen helfen, seine KI-Strategie neu zu definieren und seinen Sprachassistenten Siri zu verbessern. Apple hatte bisher allein Schwierigkeiten, Siri mit intelligenteren KI-Funktionen zu erweitern.
Perplexity hingegen verfüge über „einige der beeindruckendsten“ KI-Algorithmen und -Technologien der Branche, so Ives. Apple müsste seiner Ansicht nach rund 30 Milliarden Dollar zahlen, um einen Deal abzuschließen, aber dieses Geld wäre „ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den Monetarisierungschancen, die Apple mit KI erzielen kann“.
Aus den Archiven (Juni 2025): Apple war am Dienstag eine der wenigen Aktien mit Kursverlusten. Warum die Übernahme von Perplexity entscheidend sein könnte.
Bei Apples Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen Anfang des Monats schloss Cook die Möglichkeit einer zukünftigen KI-Übernahme nicht aus. Er sagte, Apple habe in diesem Jahr bisher sieben kleinere Unternehmen übernommen – nicht alle mit KI-Fokus –, habe aber bei der Prüfung von Deals keine bestimmte Größe im Auge.
„Wir fragen uns grundsätzlich, ob ein Unternehmen uns helfen kann, unseren Fahrplan zu beschleunigen“, antwortete Cook auf die Frage eines Analysten. „Wenn ja, sind wir interessiert.“
Ives ist außerdem der Meinung, Apple sollte sich auf die Gewinnung von KI-Talenten und -Management konzentrieren, sagte er, „auch wenn Apple für die Anwerbung externer Technologie-Führungskräfte mehr bezahlen muss.“ Ives ist zwar zuversichtlich, dass Cook das Unternehmen mindestens bis 2030 führen wird, meint aber, Apple müsse in den unter ihm liegenden Rängen Veränderungen vornehmen, sagte er.
Und trotz des Verfahrens des US-Justizministeriums gegen Google wegen des Suchmaschinenmonopols – das darüber entscheiden wird, ob Apple weiterhin hohe Zahlungen von Google für prominente Platzierungen in den Suchergebnissen erhalten kann – ist Ives der Meinung, die beiden Unternehmen sollten ihre Beziehung auf andere Weise vertiefen. Apple „muss Googles Gemini AI vollständig in sein iPhone-Ökosystem integrieren“, schrieb er, da der ChatGPT-Hersteller OpenAI als zukünftiger Partner für Apple weniger wahrscheinlich sei.
„Die Zeit ist nicht auf Apples Seite, und sie müssen jetzt große Schritte unternehmen. Die Partnerschaft mit Google zu verdoppeln, ist der richtige Schritt“, sagte Ives. „Dies wäre die richtige strategische Wette trotz der regulatorischen Prüfung“ der Beziehung zwischen den beiden Unternehmen im Suchbereich.
Wedbush stuft die Apple-Aktie, die am Freitagmittag um 4,4 % zulegte, als „Outperform“ ein. Die Aktie legte in der Woche um 13,5 % zu und steuert auf ihre beste Wochenperformance seit Juli 2020 zu.
https://www.marketwatch.com/story/is-apple-making-the-same-m…
Die jüngste Dynamik hat weniger mit einer veränderten Sicht auf die KI-Positionierung des Unternehmens zu tun, sondern vielmehr mit der wahrgenommenen Entspannung der Handelskonflikte. Apple kündigte Anfang der Woche eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion an, was die Bedenken der Wall Street hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf das Unternehmen zerstreuen könnte. Die BlackBerry-Aktie verlor nach Mittag 1,2 % und ist seit Jahresbeginn um 4,4 % gefallen.
Unsere posts zuletzt von ChicPic und mir sind etwas aus dem Ruder gelaufen, bzw. ungenau formuliert, ich vermute das hat mit reddit posts zu tun, die von Gemini übernommen wurden und bei Gemini so weiter abrufbar sind, rsp. jetzt mit dem neuen ai modus auf Google verbessert wurden.—Ist jetzt also auch auf Gemini partiell korrekt, habe davor den Test auf Copilot gemacht auf dem iPhone, an sich die noch bessere Antwort, jetzt copilot auf dem mac reicht aber aus.
Is there any news that Apple is planning to invest in a new display factory?
Yes! 🍏 Apple has just announced a major investment in display manufacturing. As part of its new American Manufacturing Program, Apple is committing $2.5 billion to expand its partnership with Corning—the company behind the glass used in iPhones and Apple Watches. This investment will fund the creation of the world’s largest and most advanced smartphone glass production line at Corning’s facility in Harrodsburg, Kentucky.
Here’s what’s coming:
· 💎 100% of the cover glass for iPhones and Apple Watches will soon be made in the U.S.
· 🏭 Corning will dedicate its entire Harrodsburg plant to Apple production.
· 🧪 Apple and Corning will also open an Innovation Center to develop next-gen materials and manufacturing platforms.
This move is part of Apple’s broader plan to invest $600 billion in U.S. manufacturing over the next four years. Quite the pivot toward domestic production! Want to dive into how this might affect future Apple products or the tech supply chain?
OK, sorry, ich denke, wir haben beide reddit übernommen und die Formulierung auf die Schnelle weit ausgelegt.
Hi, die von Kevan für das September quarter veranschlagten margins zwischen 46% und 47% sind >gross margins, gleichwohl stimmt deine Einschätzung in einer Aufrundung basically. OK!...die nun von Apple geplante Investition über 100 Milliarden US-Dollar in den Bau einer Display-Fabrik in den USA im Rahmen der nun 600 Milliarden US-Dollar umfassenden Investition in die US-Produktion über 4 Jahre – "American Manufacturing Program" – soll die die heimische Fertigungskapazität erweitern und Arbeitsplätze in den USA schaffen: wie das Weiße Haus es ausdrückt.—Es geht also hier nicht um den Erwerb günstiger Fabriken – etwa im Ausland – sondern um die >strategische Bedeutung der US-Produktion für Apple, was von Trump gefordert wurde. Die Investition umfasst auch die Erweiterung des Advanced Manufacturing Fund und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Fertigung und Forschung in den USA.—Zusätzlich zu den 100 Milliarden Dollar für die Displayfabrik, hat Apple bereits in andere Bereiche der US-Produktion investiert, wie eine Serverfabrik in Houston und eine Fertigungsakademie in Michigan.—Es geht also um Investitionen von Apple in USA, das ist der Punkt. See you cheers