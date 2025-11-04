    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Anleger realisieren Gewinne nach Rekordlauf

    Aktien New York - Anleger realisieren Gewinne nach Rekordlauf
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Rekordkurs haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag Druck aus dem Kessel gelassen. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.

    Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 47.017 Punkte. Der S&P 500 verlor 1,2 Prozent auf 6.769 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,9 Prozent auf 25.482 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index fester in den November gestartet und hatte sich seinem erst wenige Tage alten Rekordniveau genähert.

    Bei Tesla fielen die Auslieferungen im Shanghaier Werk im Oktober um fast 10 Prozent. Dies nährte Befürchtungen, dass der Elektroautobauer im laufenden Quartal weltweit mit schwierigen Absatzzahlen konfrontiert sein wird. Auch in Europa schwächelt die Nachfrage und die Aussichten in den USA sind nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen ungewiss, die im dritten Quartal zu Rekordverkäufen beigetragen hatten. Die Tesla-Aktie verlor 4,6 Prozent.

    Die Papiere von Palantir büßten zuletzt 8,6 Prozent ein. Nach Ansicht des Jefferies-Analysten Brent Thill sprechen die starken Quartalszahlen für sich, aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktie hatte ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200 Dollar nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.

    Die Papiere von Spotify gaben nach vorbörslich deutlichen Gewinnen zuletzt um 3,4 Prozent nach. Der Musikstreaming-Dienst kann sich über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Laut Jason Bazinet von der Citigroup übertraf das Unternehmen im dritten Quartal mit Umsatz, Marge und dem operativen Ergebnis die Erwartungen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal sei stärker als gedacht.

    Um 5,7 Prozent bergab ging es für die Aktien des Mobilitätsdienstleisters Uber . Das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2023 durch unerwartet hohe Fahrdienstvermittlungen konnte die Anleger nicht überzeugen. Fast 15 Prozent verloren die Titel der Kreuzfahrt-Holding Norwegian Cruise Line , nachdem ihre Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatten.

    Unter die Räder kamen die Aktien von Sarepta Therapeutics : Sie brachen nach enttäuschenden Studienergebnissen zu zwei älteren Medikamenten um rund ein Drittel ein./edh/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 47.064 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 19:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +4,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 374,89 Mrd..




    dpa-AFX
