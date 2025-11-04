    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Besonders beachtet!

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    SILTRONIC AG Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,74 % - 04.11.2025

    Am 04.11.2025 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um -4,74 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,74 % - 04.11.2025
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Die SILTRONIC AG Aktie ist bisher um -4,74 % auf 50,78 gefallen. Das sind -2,53  weniger als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Short
    3.835,58€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    3.340,32€
    Basispreis
    2,65
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,58 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -9,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +13,04 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,20 %
    1 Monat -1,40 %
    3 Monate +40,58 %
    1 Jahr +0,28 %

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR wert.

    Markt im Minus: SDAX und MDAX mit größten Verlusten, Elmos glänzt


    An den Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung: Sowohl deutsche als auch US-amerikanische Indizes verzeichnen Verluste. Besonders der SDAX und der MDAX stehen unter Druck, während einige Unternehmen dennoch zulegen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 04.11. - MDAX schwach -1,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -4,78 %
    -8,09 %
    -0,28 %
    +41,63 %
    +0,28 %
    -15,92 %
    -32,81 %
    +122,79 %
    +31,14 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SILTRONIC AG Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,74 % - 04.11.2025 Am 04.11.2025 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um -4,74 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.