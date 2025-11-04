Börsen Update
Börsen Update USA - 04.11. - US Tech 100 schwach -1,66 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.052,34 PKT und fällt um -0,62 %.
Top-Werte: Travelers Companies +2,36 %, Merck & Co +1,46 %, The Home Depot +1,33 %, McDonald's +1,08 %, Apple +1,07 %
Flop-Werte: Caterpillar -3,13 %, NVIDIA -3,04 %, Boeing -2,87 %, Salesforce -2,38 %, Nike (B) -2,15 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.544,30 PKT und fällt um -1,66 %.
Top-Werte: Vertex Pharmaceuticals +4,10 %, Marriott International Registered (A) +3,19 %, Dexcom +2,06 %, Verisk Analytics +1,56 %, Comcast (A) +1,46 %
Flop-Werte: CDW Corporation -9,62 %, Palantir -7,79 %, Atlassian Registered (A) -6,86 %, Thomson Reuters -6,32 %, Shopify -5,64 %
Der S&P 500 steht bei 6.782,25 PKT und verliert bisher -1,08 %.
Top-Werte: Henry Schein +8,61 %, Expeditors International of Washington +8,15 %, DuPont de Nemours +7,72 %, Eastman Chemical +6,72 %, Coterra Energy +6,65 %
Flop-Werte: Norwegian Cruise Line -14,71 %, Zoetis Registered (A) -12,26 %, CDW Corporation -9,62 %, Carnival Corporation -9,13 %, Palantir -7,79 %
