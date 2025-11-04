    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 32,00 auf 30,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang der Lkw-Holding des VW-Konzerns im dritten Quartal spiegele die schwächere Frachtlage in Europa wider, die sich inzwischen aber stabilisiert habe, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 27,02EUR auf Tradegate (04. November 2025, 19:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: Traton
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30,50
    Kursziel alt: 32,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



