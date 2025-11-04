    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Schlotterbeck dabei - Zwei BVB-Profis fehlen in Manchester

    Für Sie zusammengefasst
    • Nico Schlotterbeck fit für Champions-League-Spiel.
    • Niklas Süle und Julian Brandt fallen verletzt aus.
    • BVB trifft auf Manchester City, Spiel um 21 Uhr.
    MANCHESTER (dpa-AFX) - Der zuletzt krank ausgefallene Nico Schlotterbeck hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund absolviert und steht im Kader für den Champions-League-Kracher bei Manchester City. Der 25 Jahre alte deutsche Nationalspieler war bei der letzten Einheit kurz vor dem Flug nach England auf dem Trainingsgelände des BVB dabei und wirkte fit. Schlotterbeck hatte den 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg wegen einer Erkältung verpasst.

    Sein Abwehrkollege Niklas Süle, der am Freitag ebenfalls gefehlt hatte, ist dagegen nicht rechtzeitig gesund geworden. Der 30-Jährige laboriert an Zehenproblemen. Überraschend trainierte auch Julian Brandt nicht mit seinen Teamkollegen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler übte individuell und fällt wegen muskulärer Probleme ebenso aus. "Das Risiko wäre zu groß gewesen", sagte BVB-Trainer Niko Kovac am Abend bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

    Der BVB trifft an diesem Mittwoch am vierten Spieltag der Ligaphase auf das Starensemble von Trainer Pep Guardiola. In den bisherigen drei Partien holte Dortmund ebenso wie die Cityzens sieben Punkte. Das Spiel in England beginnt um 21 Uhr/MEZ (DAZN)./the/DP/he

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
