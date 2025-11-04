Wegen Drohne
Flugverkehr in Brüssel vorerst eingestellt
Für Sie zusammengefasst
- Flugverkehr am Brüsseler Flughafen eingestellt.
- Drohnensichtung führte zu Sicherheitsmaßnahmen.
- Meldung erfolgte kurz vor 20 Uhr.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung landen und starten vorerst keine Flugzeuge mehr am Brüsseler Flughafen. Aus Sicherheitsgründen sei nach einer Drohnenmeldung der gesamte Flugverkehr vorläufig eingestellt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes. Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden./rdz/DP/he
