Vossloh Aktie mit heftigem Kursrutsch - -7,56 % - 04.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,56 % verliert die Vossloh Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Vossloh mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um -9,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vossloh einen Anstieg von +79,66 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,07 % geändert.

Vossloh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,27 % 1 Monat -11,15 % 3 Monate -9,01 % 1 Jahr +80,71 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,40 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute eine düstere Stimmung: Sowohl deutsche als auch US-amerikanische Indizes verzeichnen Verluste. Besonders der SDAX und der MDAX stehen unter Druck, während einige Unternehmen dennoch zulegen.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag …

Vossloh Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.