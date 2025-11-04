    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar, aktuell 1,1480.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1491 US-Dollar fest.
    • Dollar profitiert von Zinserwartungen der Fed.
    Devisen - Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1480 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1491 (Montag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8702 (0,8685) Euro gekostet.

    Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt./jsl/edh/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
