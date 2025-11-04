Devisen
Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar
- Euro bleibt unter 1,15 US-Dollar, aktuell 1,1480.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1491 US-Dollar fest.
- Dollar profitiert von Zinserwartungen der Fed.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag im US-Handel unter der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1480 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1491 (Montag: 1,1514) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8702 (0,8685) Euro gekostet.
Der Dollar profitiert seit Mitte letzter Woche davon, dass US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen bezüglich einer erneuten Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Hintergrund ist die angesichts der US-Zollpolitik zuletzt gestiegene Inflation, die deutlich über dem mittelfristigen Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent liegt./jsl/edh/he
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.
Frankreich wurde im Rating soeben herabgesetzt. Kommt nun ein blutiger Montag für den Euro? Wird interessant wie der Markt darauf reagiert.