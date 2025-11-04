Tata Communications und NiCE kooperieren, um globale Contact Center mit KI-gestützter Kundenansprache zu transformieren

MUMBAI, Indien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications gab heute eine strategische Partnerschaft mit NiCE bekannt, um den Betrieb von Kontaktzentren (Contact Center) in Unternehmen zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit bringt die KI-gestützte „Customer Interaction Suite" von Tata Communications Kaleyra mit der branchenführenden KI-Plattform „CXone Mpower CX" von NiCE zusammen, um intelligente, automatisierte und hyper-personalisierte Kundenerlebnisse zu liefern.

Gestützt auf die robusten digitalen Kanäle von Tata Communications, eine weltweit konforme Sprach- und Netzwerkinfrastruktur, umfassende Cloud-Migrationskompetenz, agentenbasierte KII-Fähigkeiten sowie ganzheitliche Managed Services, bietet die Lösung für eine sichere, skalierbare sowie personalisierte Kundenerfahrung in mehr als 190 Ländern und Regionen.

NiCE erweitert diese Partnerschaft mit dem vollen Funktionsumfang seiner CXone-Mpower-Plattform, einer End-to-End-CX-KI-Lösung, die KI-gesteuerte Personalaufstockung, intelligente Automatisierung sowie nahtlose Koordination von Arbeitsabläufen in einer einheitlichen Lösung vereint. Mit CXone Mpower als Kernstück können Unternehmen ihre Contact Center schnell modernisieren, konsistente Exzellenz über alle Kanäle hinweg sicherstellen sowie die Kundenbindung in einen messbaren Motor für Wachstum, betriebliche Effizienz und langfristige Loyalität verwandeln.

Gemeinsam werden Tata Communications sowie NiCE die digitale Transformation im Kundenservice beschleunigen und dabei Agilität, Compliance sowie Innovation in großem Umfang sicherstellen. Gleichzeitig werden sie sich von reaktiven Support-Einheiten zu dynamischen, KI-gestützten Wachstumsmotoren entwickeln, die Kundenbedürfnisse antizipieren, Agenten befähigen und proaktiven Service vorantreiben.

Weitere Verbesserung dieser Erfahrung ist der „Tata Communications Kaleyra TX Hub" – eine modulare Orchestrierungsebene, die den bestehenden CX-Stack und die Unternehmenstools der Kunden zu einem einheitlichen, intelligenten, umfassenden Agentenerlebnis verbindet. Kaleyra TX Hub bietet eine Drag-and-Drop-Installation, personalisierte Ansichten für Agenten, integrierte Stimmungsanalyse und eine einheitliche Schnittstelle für Agenten sowie Vorgesetzte in Kontaktzentren. Dies vereinfacht die Migration für Unternehmen und erleichtert den Übergang zu modernen CX-KI-Plattformen wie NiCE CXone Mpower, wobei die Kontinuität gewahrt sowie Unterbrechungen minimiert werden.