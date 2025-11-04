Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend pessimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, und viele Nutzer erwarten einen Rückgang unter 170 Euro. Während einige auf eine Erholung nach den Quartalszahlen hoffen, wird auch eine faire Bewertung von 3-4 Milliarden diskutiert. Insgesamt herrscht eine gemischte Stimmung zwischen Pessimismus und vorsichtiger Hoffnung.