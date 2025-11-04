Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Caterpillar
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 1
Performance 1M: +16,02 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 2
Performance 1M: -3,90 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 3
Performance 1M: +10,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend pessimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, und viele Nutzer erwarten einen Rückgang unter 170 Euro. Während einige auf eine Erholung nach den Quartalszahlen hoffen, wird auch eine faire Bewertung von 3-4 Milliarden diskutiert. Insgesamt herrscht eine gemischte Stimmung zwischen Pessimismus und vorsichtiger Hoffnung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 4
Performance 1M: -4,29 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 5
Performance 1M: +11,50 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 6
Performance 1M: +8,50 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 7
Performance 1M: -11,76 %
