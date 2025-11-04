Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Palantir
Tagesperformance: -10,17 %
Platz 1
Performance 1M: +13,81 %
Performance 1M: +13,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs in den letzten 14 Tagen und starkem Wachstum von 77 % gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung. Die Gründung des Joint Ventures Aither in Dubai wird positiv bewertet, jedoch bleibt die Frage, ob die hohen Umsatzmultiples gerechtfertigt sind. Anleger zeigen sowohl Optimismus als auch Skepsis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
CDW Corporation
Tagesperformance: -8,54 %
Platz 2
Performance 1M: -0,83 %
Performance 1M: -0,83 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,28 %
Platz 3
Performance 1M: +23,08 %
Performance 1M: +23,08 %
Synopsys
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 4
Performance 1M: -3,97 %
Performance 1M: -3,97 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 5
Performance 1M: -25,92 %
Performance 1M: -25,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist ambivalent. Während einige Nutzer die Unternehmensstrategie und die Abhängigkeit von Bitcoin kritisch sehen und Vergleiche mit Ponzi-Schemata ziehen, gibt es auch Stimmen, die das Potenzial von Bitcoin betonen. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Unsicherheit unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Shopify
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 6
Performance 1M: +9,91 %
Performance 1M: +9,91 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -5,49 %
Platz 7
Performance 1M: +3,80 %
Performance 1M: +3,80 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 8
Performance 1M: +18,00 %
Performance 1M: +18,00 %
Intel
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 9
Performance 1M: +7,85 %
Performance 1M: +7,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie nach starken Q3-Zahlen kurzfristig optimistisch bewertet wird, gibt es Bedenken wegen eines extrem hohen KGV von 3722 und der Erwartung einer Korrektur. Analysten warnen vor möglichen Wendungen, was die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 10
Performance 1M: +1,16 %
Performance 1M: +1,16 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 11
Performance 1M: -5,27 %
Performance 1M: -5,27 %
Tesla
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 12
Performance 1M: +8,78 %
Performance 1M: +8,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig, und es gibt Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung von Elon Musk sowie eines möglichen Rückgangs des Marktanteils in China. Anleger zeigen Unsicherheit über den besten Kaufzeitpunkt, was auf eine kritische Stimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 13
Performance 1M: +4,81 %
Performance 1M: +4,81 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 14
Performance 1M: +3,72 %
Performance 1M: +3,72 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 15
Performance 1M: +10,85 %
Performance 1M: +10,85 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 16
Performance 1M: +10,88 %
Performance 1M: +10,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend pessimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, und viele Nutzer erwarten einen Rückgang unter 170 Euro. Während einige auf eine Erholung nach den Quartalszahlen hoffen, wird auch eine faire Bewertung von 3-4 Milliarden diskutiert. Insgesamt herrscht eine gemischte Stimmung zwischen Pessimismus und vorsichtiger Hoffnung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 17
Performance 1M: +7,17 %
Performance 1M: +7,17 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 18
Performance 1M: +0,35 %
Performance 1M: +0,35 %
Qualcomm
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 19
Performance 1M: +7,34 %
Performance 1M: +7,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Qualcomm
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Qualcomm im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen nicht an Wert gewonnen, was zu Enttäuschung führt. Trotz der Wettbewerbsfähigkeit im Chip-Markt bleibt Qualcomm bei Investoren wenig präsent, was die Kursentwicklung negativ beeinflusst. Die Wahrnehmung der Aktie könnte sich erst ändern, wenn positive Nachrichten und Ergebnisse folgen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Qualcomm eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 20
Performance 1M: +14,77 %
Performance 1M: +14,77 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 21
Performance 1M: +3,74 %
Performance 1M: +3,74 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 22
Performance 1M: +0,13 %
Performance 1M: +0,13 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 23
Performance 1M: -1,10 %
Performance 1M: -1,10 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 24
Performance 1M: -11,79 %
Performance 1M: -11,79 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 25
Performance 1M: -10,36 %
Performance 1M: -10,36 %
