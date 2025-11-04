Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -14,19 %
Tagesperformance: -14,19 %
Platz 1
Performance 1M: -7,26 %
Performance 1M: -7,26 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: -12,60 %
Tagesperformance: -12,60 %
Platz 2
Performance 1M: +0,29 %
Performance 1M: +0,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zoetis Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Quartalszahlen zeigen moderate Anstiege, jedoch sorgt der gesenkte Ausblick für Unmut. Viele Anleger konzentrieren sich derzeit auf AI-Investments, während Zoetis in den letzten 14 Tagen gefallen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.
Henry Schein
Tagesperformance: +10,55 %
Tagesperformance: +10,55 %
Platz 3
Performance 1M: -1,66 %
Performance 1M: -1,66 %
Palantir
Tagesperformance: -10,03 %
Tagesperformance: -10,03 %
Platz 4
Performance 1M: +13,81 %
Performance 1M: +13,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursanstiegs in den letzten 14 Tagen und starkem Wachstum von 77 % gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung. Die Gründung des Joint Ventures Aither in Dubai wird positiv bewertet, jedoch bleibt die Frage, ob die hohen Umsatzmultiples gerechtfertigt sind. Anleger zeigen sowohl Optimismus als auch Skepsis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: +10,02 %
Tagesperformance: +10,02 %
Platz 5
Performance 1M: +1,92 %
Performance 1M: +1,92 %
Carnival Corporation
Tagesperformance: -9,03 %
Tagesperformance: -9,03 %
Platz 6
Performance 1M: +1,93 %
Performance 1M: +1,93 %
DuPont de Nemours
Tagesperformance: +8,67 %
Tagesperformance: +8,67 %
Platz 7
Performance 1M: -55,30 %
Performance 1M: -55,30 %
Coterra Energy
Tagesperformance: +8,61 %
Tagesperformance: +8,61 %
Platz 8
Performance 1M: +4,61 %
Performance 1M: +4,61 %
Albemarle
Tagesperformance: -8,47 %
Tagesperformance: -8,47 %
Platz 9
Performance 1M: +8,00 %
Performance 1M: +8,00 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -8,11 %
Tagesperformance: -8,11 %
Platz 10
Performance 1M: -0,83 %
Performance 1M: -0,83 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -7,42 %
Tagesperformance: -7,42 %
Platz 11
Performance 1M: -10,84 %
Performance 1M: -10,84 %
Gartner
Tagesperformance: -7,25 %
Tagesperformance: -7,25 %
Platz 12
Performance 1M: -2,58 %
Performance 1M: -2,58 %
Eastman Chemical
Tagesperformance: +7,17 %
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 13
Performance 1M: -7,79 %
Performance 1M: -7,79 %
Waters Corporation
Tagesperformance: +7,13 %
Tagesperformance: +7,13 %
Platz 14
Performance 1M: +7,35 %
Performance 1M: +7,35 %
Yum Brands
Tagesperformance: +7,04 %
Tagesperformance: +7,04 %
Platz 15
Performance 1M: -5,63 %
Performance 1M: -5,63 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -6,43 %
Tagesperformance: -6,43 %
Platz 16
Performance 1M: +4,19 %
Performance 1M: +4,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Uber Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Uber Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die neue Partnerschaft mit Toast zur Unterstützung von Restaurants könnte die Umsatzgenerierung fördern. Zudem wird die Bewertung mit einem KGV unter 15 und einem Umsatzwachstum von über 20% als günstig angesehen. Die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt das Vertrauen in die zukünftige Performance.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Uber Technologies eingestellt.
Coinbase
Tagesperformance: -6,36 %
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 17
Performance 1M: -13,92 %
Performance 1M: -13,92 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,31 %
Tagesperformance: -6,31 %
Platz 18
Performance 1M: +23,08 %
Performance 1M: +23,08 %
Synopsys
Tagesperformance: -6,04 %
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 19
Performance 1M: -3,97 %
Performance 1M: -3,97 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: +5,90 %
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 20
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -5,63 %
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 21
Performance 1M: -0,10 %
Performance 1M: -0,10 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 22
Performance 1M: -2,48 %
Performance 1M: -2,48 %
GE Vernova
Tagesperformance: -5,44 %
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 23
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 24
Performance 1M: +0,22 %
Performance 1M: +0,22 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 25
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 26
Performance 1M: +1,32 %
Performance 1M: +1,32 %
Centene
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 27
Performance 1M: -9,76 %
Performance 1M: -9,76 %
Western Digital
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 28
Performance 1M: +19,68 %
Performance 1M: +19,68 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 29
Performance 1M: +6,59 %
Performance 1M: +6,59 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 30
Performance 1M: -15,76 %
Performance 1M: -15,76 %
Simon Property Group
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 31
Performance 1M: -2,73 %
Performance 1M: -2,73 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 32
Performance 1M: -25,74 %
Performance 1M: -25,74 %
The Hartford Financial Services Group
Tagesperformance: +3,72 %
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 33
Performance 1M: -6,17 %
Performance 1M: -6,17 %
Progressive
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 34
Performance 1M: -15,89 %
Performance 1M: -15,89 %
Willis Towers Watson
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 35
Performance 1M: -7,46 %
Performance 1M: -7,46 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 36
Performance 1M: +3,72 %
Performance 1M: +3,72 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 37
Performance 1M: -20,23 %
Performance 1M: -20,23 %
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 38
Performance 1M: +1,06 %
Performance 1M: +1,06 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 39
Performance 1M: -0,21 %
Performance 1M: -0,21 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 40
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte