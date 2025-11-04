    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP/Wegen Drohne

    Flugverkehr in Brüssel zeitweise eingestellt

    • Drohnensichtung am Brüsseler Flughafen führte zu Sperrung.
    • Flugverkehr zeitweise eingestellt, keine Starts oder Landungen.
    • Luftraum wurde um 21 Uhr wieder freigegeben.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung ist der Flugverkehr am Brüsseler Flughafen zeitweise eingestellt worden. Am Abend hoben vorübergehend aus Sicherheitsgründen keine Flugzeuge ab oder landeten.

    Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes. Daraufhin wurde der Luftraum gesperrt. Gegen 21 Uhr wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen. Informationen zum Hintergrund der Sichtung gab es zunächst nicht./rdz/DP/he





    dpa-AFX
