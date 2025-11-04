    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec - Aktie stürzt rapide ab - 04.11.2025

    Am 04.11.2025 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um -5,50 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -5,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,93 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -4,39 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SUESS MicroTec einen Rückgang von -42,69 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,95 % geändert.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,39 %
    1 Monat -15,53 %
    3 Monate -12,93 %
    1 Jahr -48,64 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, wobei Nutzer sowohl optimistische als auch pessimistische Prognosen äußern. Einige erwarten einen Anstieg auf über 70 Euro aufgrund neuer Aufträge und Produktentwicklungen, während andere auf mögliche Rückgänge bis 20 Euro hinweisen. Die fundamentalen Daten und die Marktchancen werden als entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,00 Mio.EUR wert.

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    -5,50 %
    -4,39 %
    -15,53 %
    -12,93 %
    -48,64 %
    +138,29 %
    +70,53 %
    +312,37 %
    +9,57 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



