    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem aufgestockten Übernahmeangebot für die Biotech-Firma Metsera im Bieter-Rennen mit Pfizer . Zwar bestehe ein kartellrechtliches Risiko bei den Dänen, das Portfolio von Metsera würde allerdings gut zu dem von Novo passen, betonte der Analyst./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Florent Cespedes
    Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 540
    Kursziel alt: 540
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A

