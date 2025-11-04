Evotec sichert sich Mega-Deal mit Sandoz: Über 650 Mio. US$ möglich
Evotec und Sandoz schließen einen wegweisenden Deal über 650 Mio. US$ ab, der die Biologika-Produktion neu definieren könnte.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec hat eine Vereinbarung mit Sandoz über potenzielle Zahlungen von über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet.
- Die Vereinbarung umfasst die Just – Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika.
- Evotec erhält rund 350 Mio. US$ in bar sowie Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze, einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine von mehr als 300 Mio. US$.
- Die Transaktion umfasst Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars, die einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Mrd. US$ adressieren.
- Die Transaktion wird sich positiv auf Evotecs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken und unterstützt die Strategie eines weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells.
- Evotec bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Mio. € und einem bereinigten Konzern-EBITDA von 30 bis 50 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2025.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,32 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.243,08PKT (-1,87 %).
