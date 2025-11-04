    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    649 Aufrufe 649 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec sichert sich Mega-Deal mit Sandoz: Über 650 Mio. US$ möglich

    Evotec und Sandoz schließen einen wegweisenden Deal über 650 Mio. US$ ab, der die Biologika-Produktion neu definieren könnte.

    Evotec sichert sich Mega-Deal mit Sandoz: Über 650 Mio. US$ möglich
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec hat eine Vereinbarung mit Sandoz über potenzielle Zahlungen von über 650 Mio. US$ zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet.
    • Die Vereinbarung umfasst die Just – Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika.
    • Evotec erhält rund 350 Mio. US$ in bar sowie Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze, einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine von mehr als 300 Mio. US$.
    • Die Transaktion umfasst Umsatzbeteiligungen an einem Portfolio von bis zu zehn Biosimilars, die einen Markt mit Netto-Umsätzen der Originalpräparate-Hersteller von über 90 Mrd. US$ adressieren.
    • Die Transaktion wird sich positiv auf Evotecs Umsatzmix, Gewinnmargen und Kapitaleffizienz auswirken und unterstützt die Strategie eines weniger kapitalintensiven Geschäftsmodells.
    • Evotec bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatzerlös zwischen 760 und 800 Mio. € und einem bereinigten Konzern-EBITDA von 30 bis 50 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2025.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,32 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.243,08PKT (-1,87 %).


    Evotec

    +11,70 %
    -3,33 %
    +4,46 %
    +1,18 %
    -2,42 %
    -62,04 %
    -69,67 %
    +75,19 %
    -46,97 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evotec sichert sich Mega-Deal mit Sandoz: Über 650 Mio. US$ möglich Evotec und Sandoz schließen einen wegweisenden Deal über 650 Mio. US$ ab, der die Biologika-Produktion neu definieren könnte.