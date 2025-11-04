Anleger nehmen Gewinne nach Höhenflug mit

Dividenden-Depot vonHS im Oktober 2025

Zuerst mal wieder etwas aus dem realen Leben, denn im Oktober gab es für unser privates Jahrgangstreffen aus dem Fortbildungslehrgang in diesem Jahr ein verlängertes Wochenende in Nürnberg. Die Stadt hat tatsächlich viel zu bieten. Einige Eindrucke teile ich gerne mit Euch in der neuen Bilder-Übersicht. Natürlich speisten wir auch gut (z.B. Bild oben links, unteres Bild), erkundeten die Stadt und erlebten einen Spieltag der DFB-Blindenfußball-Bundesliga mitten auf dem Hauptmarkt, an dem sich mit Rudi Völler und Andreas Rettig (Bild oben links, oberes Bild) auch DFB-Prominenz zeigte. Eine schöne, erholsame und abwechslungsreiche Städtereise:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101162706-20251012-urlaub-nuernberg.jpg

Abwechselnd ging es im Oktober 2025 auch an der Börse zu, denn ein wieder etwas anziehender US-Dollar sowie die starke Performance von US-Tech-Aktien – wohl getragen von KI-Fantasie und der Aussicht auf geldpolitische Lockerungen – sorgten für positive Impulse. Insbesondere Wachstumswerte und Schwellenländer profitierten von diesem Umfeld. Gleichzeitig belasten protektionistische Tendenzen aus den USA, geopolitische Spannungen und eine hartnäckige Inflation weiterhin die Marktstimmung und führen zu erhöhter Volatilität.









Was hat sich im Depot getan...?

Die erhöhte Volatilität gab es auch in meinem Depot. Allein an den ersten drei Oktober-Tagen wollte es wohl die Rückgänge des Vormonats ausgleichen. Das deutliche Plus wurde in der Folgewoche sogar fortgesetzt. Überraschend übertraf mein Depot ganz leicht sogar wieder die Hochs vom März 2025 und August 2025. Doch dann kam wieder mal ein Trump'scher Freitag mit erneuten neuen Zöllen gegen China... Und mit den am nächsten Freitag strauchelnden US-Regionalbanken ging es weiter abwärts. Eine weitere Woche später war mein Depotzugewinn 3,5% geringer. Das war wohl nur ein Luftholen für das anschließende Plus von 5%, denn damit leuchtete mein Depot in der letzten Oktoberwoche golden: es gab einen neuen Jahreshöchststand, der gut 1,5% über den vorherigen Höchstständen des Jahres lag!





Im Oktober fielen einzelne Werte auf:

Bei The AES Corp. entstanden am ersten Tag des neuen Monats Übernahmegerüchte, die gleich für fast 20% Plus sorgten. Noch mehr Gerüchte um Intel Corp. sorgten für weitere 5% Plus. Besser als erwartete Zahlen verhalfen der strauchelnden Aktie von Dow Inc. zu einem Tagesplus von über 12%. Und der argentinische Versorger Pampa Energia SA ADR sauste nach den für Präsident Milei erfolgreichen Wahlen an nur einem Tag gleich um fast 25% nach oben. Am selben Tag gab wegen des Vorstand-Rücktritts die Aktie von Organon Inc. deutlich um über 20% nach. Einen Tag später schmeckten dem Markt die Abwertungen und Aussichten beim REIT Alexandria Real Estate Equities Inc. nicht. Auch dort ging es gleich deutlich um 20% nach unten...





Wie gewohnt verkaufte ich im Oktober 2025 keine Wertpapiere.





Obwohl ich neben den laufenden Mini-Sparplänen auch keine neuen Wertpapiere kaufte, befindet sich seit 20.10.2025 dennoch eine neue Aktie in meinem Depot. Die ThyssenKrupp AG hatte ihre Marinesparte an die Aktionäre abgespalten. Nun verfügt mein Depot über den Rüstungswert TKMS GmbH & Co. KGaA. Die 0,2 Bruchstücke dieser Aktie wurden jedoch zwangsverkauft: mein erster Ertrag aus der neuen Aktie.





Eine erfreuliche Anzahl von neu entdeckten Meilensteinen bei regelmäßig stabil ausschüttenden Wertpapieren verzeichnete ich im Oktober bei meinen berühmten Mini-Sparplänen:

Der nächste Monatszahler, der es mit 12 Dividenden in einem Jahr schafft, 1/12 seiner Sparplanraten alleine zu finanzieren, ist nun Healthpeak Properties Inc.. Der Gesundheits-REIT brauchte dafür 24 Mini-Sparplanraten. Der nächste Quartalszahler, der es mit 4 Dividenden in einem Jahr schafft, ebenfalls 1/12 seiner Sparplanraten alleine zu finanzieren, ist The Western Union Co.. Der Zahlungsdienstleister brauchte dafür 19 Monate.

Und diesmal schaute ich gleich genauer hin, was mit den anderen Quartalszahlern war. Nach jeweils 16 Monaten Mini-Sparplanraten hatten das auch schon die Quartalszahler Altria Group Inc. im Januar 2024, sowie Ares Capital Corp. und die nicht mehr vorhandene Walgreens Boots Alliance Inc. beide im Dezember 2024 geschafft. 18 Monate Mini-Sparplanraten brauchte Bristih American Tobacco Plc. bis zum Mai 2024. 21 Monate Mini-Sparplanraten brauchten die beiden Wertpapiere Medical Properties Trust Inc. und Verizon Communications Inc. ebenfalls jeweils bis zum Mai 2024 für diesen Meilenstein, dass 1/12 der Sparplanraten finanziert ist.

Und Altria Group Inc. nach insgesamt 31 Mini-Sparplanraten im Januar 2025, sowie Bristih American Tobacco Plc. nach insgesamt 33 Mini-Sparplanraten im Februar 2025 erreichten, dass mit vier Quartalszahlungen jetzt schon 2/12 der Mini-Sparplanraten stets inkusive Gebühren finanziert sind.

Trotz schwankender Ausschüttungen schafft das nun auch der ETF Global X Super Dividend UCITS ETF DIS (USD) mit seiner Oktober-Ausschüttung. Nach exakt 24 Monaten finanziert er bereits 2/12 seiner Mini-Sparplanraten, obwohl die Ausschüttung je Anteil inzwischen um gut 0,01 € niedriger ausfällt als zu Beginn des Mini-Sparplans! In diese Reihe kann sich nun auch der ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist einreihen, dem das schon im Dezember 2024 nach nur 14 Monaten Mini-Sparplan gelang.

Das alles hatte ich mal wieder vergessen, Euch mitzuteilen...

Bei den anderen schwankend ausschüttenden Wertpapieren sind mögliche Meilensteine bisher noch schwierig zu bestimmen...









Wie sah der Cash-Flow aus...?

Der Oktober 2025 glänzte im Jahresvergleich richtig golden. Mit der zweithöchten prozentualen Steigerungsrate gab es 123,76 € (-130,76 %) mehr als vor einem Jahr.

Bei den Ausschüttungen reduzierte ein Jahr nach der letzten Kürzung allerdings TriplePoint Venture Growth BDC Corp. schon wieder die Dividende auf jetzt noch 0,23 $ (-23,33 %). Zudem kam die erste Dividende von CMB.Tech N.V, die meine Reederei Golden Ocean Group Ltd. übernommen hatte. Von dieser ersten Ausschüttung aus Belgien gibt es Trauriges zu berichten: es blieben netto für mich gerade noch 43,70% übrig...

Erfreulich war die zuverlässige Anhebung zum dritten Quartal bei der Quartals-Dividende von Altria Group Inc. um 0,04 $ (+3,92%) auf 1,06 $. Ebenso die vierte Anhebung im laufenden Jahr bei Realty Income Corp. um 0,0005 $ (+0,18%) auf 0,2695 $ bei der Monats-Zahlung. Auch The Bank of Nova Scotia Inc. steigerte die Quartals-Ausschüttung um 0,04 can-$ (+3,77%) auf 1,10 can-$.

Die im Oktober 2025 im Jahresvergleich gut gesteigerte Zahl von 28 (16) Einnahmen aus meinen Wertpapieren ergaben folgende Netto-Einkünfte:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101164619-20251031-netto-kapitaleinkuenfte.jpg









Was machen die Ertäge…?

Auch der Ertrag im Oktober war golden. Und das, obwohl ich kein Gold im Depot habe. Die Einnahmen hatten sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. Diesmal gab es auch keine belastenden negativen Erträge wie im Vormonat. Die goldenen Einnahmen des Oktobers 2025 setzten sich aus 19 (9) Dividenden, 8 (7) ETF-Ausschüttungen und 0 (3) Zinserträgen und 1 (0) Bruchstückverwertung zusammen:





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101164854-20251031-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg









Was macht die Rendite...?

Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) auf +18,00% (14,75%) war nach zwei Monaten Rückgang wieder deutlich positiv. Laut Divvydiary baute sich das Depot-Plus (durch die Berücksichtigung der Kosten) seit Start auf +16,77% (13,82%) auf. Auch das gesamte Vermögen kletterte wieder um +3,64% (-0,24%). Betrachtet man ausschließlich das Depot, gab es im Oktober 2025 laut Divvydiary einen deutlichen Vermögenszuwachs von +2,62% (-0,82%).

Für die positive Depot-Entwicklung waren seit 01.01.2025 diese folgenden TOP-5-Aktien maßgeblich beteiligt:

1. (1.) ThyssenKrupp AG +240,93%,

2. (2.) SES SA +121,17%,

3. (3.) Bilfinger SE +102,16%,

4. (4.) Deutsche Bank AG +85,88% und

5. (5.) Intel Corp. +80,77.

Aus den TOP-5 fiel nur United Internet AG +70,64 auf Platz 6 (5.) zurück, weil sie ganz leicht nachgab. Nur die Aktie der Bilfinger SE stagnierte, ansonsten legten alle anderen TOP-Werte zu.

Die FLOP-5-Aktien sind in meinem Depot seit dem 01.01.2025 bis zum Stichtag gerechnet jetzt diese fünf Aktien als meine größten Verlustbringer:

1. (8.) Organon & Co. Inc. -58,25%,

2. (--) Alexandria Real Estate Equities Inc. -45,94%,

3. (1.) Dow Inc. -45,42%,

4. (4.) Conagra Brands Inc. -41,23% und

5. (3.) Lyondellbasell Industries N.V. -41,35%.

Die neue, im ersten Monat stark gebeutelte Aktie von Oxford Square Capital Inc. -32,37% verbesserte sich deutlich auf den FLOP-Platz 10 (2.) und auch United Parcel Service Inc. -38,10% verbesserte sich auf den FLOP-Platz 12 (5.).

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 gemäß der comdirect angegeben.

Die fünf Wertpapiere mit dem höchsten Depotanteil sind zum 31.10.2025 laut Divvydiary mit zusammen 32,78% (31,80%) weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit dem ersten Monat des Jahres 2025. Nur der erstplatzierte Depotwert und der argentinische Energieversorger, der sich nach dem Wahlsieg des argentinischen Präsidenten stark erholte und einen Platz nach oben kletterte, legten Im Oktober 2025 zu:

1. (1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (8,05%),

2. (2.) Bilfinger SE (7,26%),

3. (3.) Allianz SE (6,20%),

4. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,75%) und

5. (4.) BASF SE (5,52%).









Was machen die Ziele...?

Das sehen wir uns zum Jahresende wieder an.

Bis dahin und bis zum nächsten Monatsbericht wünsche ich Euch weiterhin gute Ideen, gute Kurse und gute Erträge

Euer vonHS