BVB in Manchester gefordert - Leverkusen in Lissabon

butch. schrieb 29.10.25, 13:15

Einmal muss ich noch bzgl. der selbstdiagnostizierten Objektivität selbsternannter Forumsgrößen (explizit der, der sich auch noch untersteht billig in meiner Abwesenheit nachzutreten). Und damit meine ich ganz sicher nicht Translokator, der als einziger zumindest von „glücklicher Pokalsieg“ schreibt:



Kane, der Massenmörder!

Dieses lächerliche Schubserleinchen (pfeift der Schiri, ist’s Foul, pfeift er nicht, ist’s keins…..ganz sicher kein Fall für den VAR) aufzublasen zum Mordanschlag, der den beinahegekillten Guirassy nur nicht zu Proteststürmen veranlasste, weil der ja im Wachkoma lag…..wie, er lag nicht…ach so….also im Wachkoma stand, ist die eine Seite.

(Zusätzlich wird dieser großartige Sportsmann Kane hier als unfair dargestellt….das habt ihr exklusiv.)

Die andere Seite ist das völlige Verschweigen der an Dusel wohl kaum zu übertreffenden Umstände des gestrigen Sieges, kein Wort, nicht ein einziges zu:

Der fast zwangsläufigen Gelbroten von Anselmino. Aber davon will ich garnicht schreiben.

Viel eklatanter ist ja wohl das klar nachweisliche Abseits vor dem 1:1, das einzig und alleine nicht zum tragen kam, weil schwachsinnigerweise in so einem Spiel kein VAR aktiv ist.

Ein absolutes Spitzenspiel Frankfurt gegen Dortmund ohne VAR…..weils 2. Pokalrunde ist und da statt Frankfurt ein X-Ligist ja Gastgeber sein KÖNNTE…..noch schwachsinniger gehts nicht.

Nur deswegen steht nicht Frankfurt in der nächsten Runde, sondern der BVB (Gottseidank wie ich mir nicht verkneifen kann und will. )



Erwähnen könnte mans zumindest, bei der selbstdiagnostizierten Objektivität.



Amen