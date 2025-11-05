BVB in Manchester gefordert - Leverkusen in Lissabon
- BVB spielt gegen Manchester City in der CL.
- Erling Haaland trifft auf seinen ehemaligen Klub.
- Leverkusen unter Druck, nur zwei Punkte in der CL.
MANCHESTER/LISSABON (dpa-AFX) - Auf Borussia Dortmund wartet an diesem Mittwoch die bisher größte internationale Prüfung in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt in der Champions League beim Starensemble von Manchester City an (21.00 Uhr/MEZ, DAZN). Für den BVB kommt es dabei auch zum Wiedersehen mit seinem früheren Stürmer Erling Haaland. Die Borussia hat nach drei Partien sieben Punkte und damit genauso viele wie der englische Gegner.
Deutlich stärker unter Druck steht Bayer Leverkusen. Die Rheinländer haben vor dem Spiel bei Benfica Lissabon erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:7 gegen Paris Saint-Germain. Die Partie in der portugiesischen Hauptstadt beginnt ebenfalls um 21 Uhr/MEZ (DAZN)./the/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 3,34 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,45 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,70 %/+49,70 % bedeutet.
uiuiui
Was ist denn mit dir los?
Kane, der Massenmörder!
Dieses lächerliche Schubserleinchen (pfeift der Schiri, ist’s Foul, pfeift er nicht, ist’s keins…..ganz sicher kein Fall für den VAR) aufzublasen zum Mordanschlag, der den beinahegekillten Guirassy nur nicht zu Proteststürmen veranlasste, weil der ja im Wachkoma lag…..wie, er lag nicht…ach so….also im Wachkoma stand, ist die eine Seite.
(Zusätzlich wird dieser großartige Sportsmann Kane hier als unfair dargestellt….das habt ihr exklusiv.)
Die andere Seite ist das völlige Verschweigen der an Dusel wohl kaum zu übertreffenden Umstände des gestrigen Sieges, kein Wort, nicht ein einziges zu:
Der fast zwangsläufigen Gelbroten von Anselmino. Aber davon will ich garnicht schreiben.
Viel eklatanter ist ja wohl das klar nachweisliche Abseits vor dem 1:1, das einzig und alleine nicht zum tragen kam, weil schwachsinnigerweise in so einem Spiel kein VAR aktiv ist.
Ein absolutes Spitzenspiel Frankfurt gegen Dortmund ohne VAR…..weils 2. Pokalrunde ist und da statt Frankfurt ein X-Ligist ja Gastgeber sein KÖNNTE…..noch schwachsinniger gehts nicht.
Nur deswegen steht nicht Frankfurt in der nächsten Runde, sondern der BVB (Gottseidank wie ich mir nicht verkneifen kann und will. )
Erwähnen könnte mans zumindest, bei der selbstdiagnostizierten Objektivität.
Amen