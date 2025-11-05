    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BVB in Manchester gefordert - Leverkusen in Lissabon

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB spielt gegen Manchester City in der CL.
    • Erling Haaland trifft auf seinen ehemaligen Klub.
    • Leverkusen unter Druck, nur zwei Punkte in der CL.
    BVB in Manchester gefordert - Leverkusen in Lissabon
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MANCHESTER/LISSABON (dpa-AFX) - Auf Borussia Dortmund wartet an diesem Mittwoch die bisher größte internationale Prüfung in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt in der Champions League beim Starensemble von Manchester City an (21.00 Uhr/MEZ, DAZN). Für den BVB kommt es dabei auch zum Wiedersehen mit seinem früheren Stürmer Erling Haaland. Die Borussia hat nach drei Partien sieben Punkte und damit genauso viele wie der englische Gegner.

    Deutlich stärker unter Druck steht Bayer Leverkusen. Die Rheinländer haben vor dem Spiel bei Benfica Lissabon erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:7 gegen Paris Saint-Germain. Die Partie in der portugiesischen Hauptstadt beginnt ebenfalls um 21 Uhr/MEZ (DAZN)./the/DP/he

    Borussia Dortmund

    0,00 %
    -4,84 %
    -6,38 %
    -8,43 %
    -3,05 %
    -9,36 %
    -26,67 %
    -16,95 %
    -66,77 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 3,34 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,45 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,70 %/+49,70 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BVB in Manchester gefordert - Leverkusen in Lissabon Auf Borussia Dortmund wartet an diesem Mittwoch die bisher größte internationale Prüfung in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt in der Champions League beim Starensemble von Manchester City an (21.00 Uhr/MEZ, DAZN). Für den …