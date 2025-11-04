    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics

    Für Sie zusammengefasst
    • Sandoz übernimmt Just-Evotec Biologics für 350 Mio. USD.
    • Zukauf stärkt Biosimilar-Bereich und Produktionskapazitäten.
    • Marktchancen für Biosimilars auf 300 Mrd. USD geschätzt.
    Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BASEL (dpa-AFX) - Es hatte sich im Sommer abgezeichnet: Die Generikaspezialistin Sandoz übernimmt die Firma Just-Evotec Biologics (JEB). Nachdem dazu Ende Juli eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet worden war, kauft Sandoz nun 100 Prozent der JEB-Anteile.

    Mit diesem Zukauf könne Sandoz die internen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich Biosimilars ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend weiter hiess. Im Rahmen der mit der deutschen Evotec vereinbarten Transaktion übernimmt Sandoz auch die Produktionsanlage von JEB im französischen Toulouse.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sandoz Group AG!
    Long
    47,93€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 7,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,60€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 6,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die JEB-Aktien und die Lizenzgebühren zur Produktionstechnologie von JEB bezahlt Sandoz laut den Angaben einen Barbetrag in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar. Die Lizenz umfasse eine unbegrenzte Anzahl an Molekülen, wobei derzeit für bis zu zehn Moleküle eine Lizenzgebühr anfalle.

    Kauf des bisherigen Partners

    JEB ist bereits seit 2023 ein strategischer Partner von Sandoz, wobei sich die Basler Mitte 2024 auch einen Zugang zu der Produktion in Toulouse gesichert hatten. Im Rahmen des neu ausgestalteten Modells dürften sich Anreizkomponenten und Lizenzgebühren in den kommenden Jahren auf rund 300 Millionen Dollar belaufen, so die Mitteilung weiter.

    Die Transaktion stärke den Biosimilar-Bereich von Sandoz und man werde mit den eigenen Kapazitäten am weltweiten Markt für Biosimilars partizipieren, hieß es. Die Marktchancen dazu werden laut den Angaben für die kommenden zehn Jahre auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt.

    Zugleich stehe der Zukauf im Einklang mit den bestehenden Investitionsverpflichtungen von Sandoz und er habe keine Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose. Sandoz rechnet 2025 mit einer Ebitda-Marge im Bereich von 21 bis 22 Prozent, während der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

    Evotec hielt sowohl an seiner Prognose für das laufende Jahr als auch an dem Ausblick 2028 fest./mk/AWP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,93 % und einem Kurs von 7,75 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +10,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +45,54 %/+19,08 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics Es hatte sich im Sommer abgezeichnet: Die Generikaspezialistin Sandoz übernimmt die Firma Just-Evotec Biologics (JEB). Nachdem dazu Ende Juli eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet worden war, kauft Sandoz nun 100 Prozent der …