Sandoz kauft Biosimilar-Spezialistin Just-Evotec Biologics

Mit diesem Zukauf könne Sandoz die internen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich Biosimilars ausbauen, wie es in der Mitteilung vom Dienstagabend weiter hiess. Im Rahmen der mit der deutschen Evotec vereinbarten Transaktion übernimmt Sandoz auch die Produktionsanlage von JEB im französischen Toulouse.

BASEL (dpa-AFX) - Es hatte sich im Sommer abgezeichnet: Die Generikaspezialistin Sandoz übernimmt die Firma Just-Evotec Biologics (JEB). Nachdem dazu Ende Juli eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet worden war, kauft Sandoz nun 100 Prozent der JEB-Anteile.

Für die JEB-Aktien und die Lizenzgebühren zur Produktionstechnologie von JEB bezahlt Sandoz laut den Angaben einen Barbetrag in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar. Die Lizenz umfasse eine unbegrenzte Anzahl an Molekülen, wobei derzeit für bis zu zehn Moleküle eine Lizenzgebühr anfalle.

Kauf des bisherigen Partners



JEB ist bereits seit 2023 ein strategischer Partner von Sandoz, wobei sich die Basler Mitte 2024 auch einen Zugang zu der Produktion in Toulouse gesichert hatten. Im Rahmen des neu ausgestalteten Modells dürften sich Anreizkomponenten und Lizenzgebühren in den kommenden Jahren auf rund 300 Millionen Dollar belaufen, so die Mitteilung weiter.

Die Transaktion stärke den Biosimilar-Bereich von Sandoz und man werde mit den eigenen Kapazitäten am weltweiten Markt für Biosimilars partizipieren, hieß es. Die Marktchancen dazu werden laut den Angaben für die kommenden zehn Jahre auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt.

Zugleich stehe der Zukauf im Einklang mit den bestehenden Investitionsverpflichtungen von Sandoz und er habe keine Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose. Sandoz rechnet 2025 mit einer Ebitda-Marge im Bereich von 21 bis 22 Prozent, während der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

Evotec hielt sowohl an seiner Prognose für das laufende Jahr als auch an dem Ausblick 2028 fest./mk/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,93 % und einem Kurs von 7,75 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 22:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um +10,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,55 %. Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +45,54 %/+19,08 % bedeutet.



