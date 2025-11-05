    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Triage-Urteil

    • Ärzte übernehmen Verantwortung in Triage-Fragen.
    • Bundesverfassungsgericht kippt Corona-Regelung.
    • Signal für bessere Pandemie-Aufarbeitung gesetzt.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Triage-Urteil:

    "Vor ihrer Verantwortung drücken wollen sich die Ärzte nicht. Das ist richtig so. Sie ziehen auch dann nicht zurück, wenn es um die Triage geht (.). Einige Ärzte hatten damit jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg. Sie haben sich gegen eine Regelung aus der Corona-Zeit zur Wehr gesetzt, die ihnen im Fall einer Pandemie Vorgaben machen würde, wie sie die Behandlung von Patienten priorisieren müssen. In Karlsruhe scheiterte die Regelung nun, weil dem Bund die Kompetenz für diesen Eingriff in die ärztliche Berufsfreiheit fehlte. Die Entscheidung sendet ein Signal an jene, die behaupten, dass das Land nicht zu einer Aufarbeitung der Pandemie in der Lage sei. Nicht jeder staatliche Eingriff damals war richtig. Wo Regelungen zu weit gingen, werden sie korrigiert."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
