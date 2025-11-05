    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Härtere Strafen für Geldautomaten-Sprenger

    Für Sie zusammengefasst
    • Härtere Strafen für Geldautomatensprengungen geplant.
    • Mindeststrafe steigt von einem auf zwei Jahre Haft.
    • Schwerverletzte bei Sprengungen: mindestens fünf Jahre.

    BERLIN (dpa-AFX) - Für das Sprengen von Geldautomaten sollen künftig härtere Strafen drohen. Der Bundestag stimmt am Mittwochabend über ein Gesetz ab, mit dem die Mindeststrafe von einem Jahr auf zwei Jahre Haft steigt. Wer bei der Sprengung andere Menschen schwer verletzt, muss dann sogar mit mindestens fünf Jahren Gefängnis rechnen.

    Traditionell wird die Sitzungswoche des Bundestags mit der Regierungsbefragung eröffnet. Diesmal stellen sich Familienministerin Karin Prien (CDU) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) den Abgeordneten. Ferner debattiert das Parlament über die Weltklimakonferenz, die in der kommenden Woche in Brasilien eröffnet wird./ax/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Härtere Strafen für Geldautomaten-Sprenger Für das Sprengen von Geldautomaten sollen künftig härtere Strafen drohen. Der Bundestag stimmt am Mittwochabend über ein Gesetz ab, mit dem die Mindeststrafe von einem Jahr auf zwei Jahre Haft steigt. Wer bei der Sprengung andere Menschen schwer …