ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Anleger nehmen Gewinne nach Höhenflug mit
- Anleger lassen Druck nach Rekordlauf ab.
- Technologiewerte und Tesla belasten Märkte stark.
- Korrekturängste und Gewinnmitnahmen prägen Stimmung.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngsten Rekordlauf haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag Druck aus dem Kessel gelassen. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,50 Prozent tiefer bei 47.099,01 Punkten. Der S&P 500 verlor 1,05 Prozent auf 6.780,19 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 2,07 Prozent auf 25.435,70 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index fester in den November gestartet und hatte sich seinem wenige Tage alten Rekordniveau genähert.
Bei Tesla fielen die Auslieferungen im Shanghaier Werk im Oktober um fast 10 Prozent. Dies nährte Befürchtungen, dass der Elektroautobauer im laufenden Quartal weltweit mit schwierigen Absatzzahlen konfrontiert sein wird. Auch in Europa schwächelt die Nachfrage und die Aussichten in den USA sind nach dem Auslaufen der Steuervergünstigungen ungewiss, die im dritten Quartal zu Rekordverkäufen beigetragen hatten. Die Tesla-Aktie verlor 5,2 Prozent.
Die Papiere von Palantir büßten 8,0 Prozent ein. Nach Ansicht des Jefferies-Analysten Brent Thill sprechen die starken Quartalszahlen für sich, aber die Bewertung des Datenanalyse-Spezialisten habe ein extrem anspruchsvolles Niveau erreicht. Die Palantir-Aktie hatte ihr Rekordniveau zuletzt auf mehr als 200 Dollar nach oben geschraubt, wobei ihr nicht mehr viel für eine Verdreifachung des Kurses in diesem Jahr gefehlt hatte.
Die Papiere von Spotify gaben um 2,3 Prozent nach. Der Musikstreaming-Dienst kann sich zwar über unerwartet viele neue Nutzer freuen. Die Zahl der neuen Premium-Abonnenten überraschte dagegen nicht, und auch die Finanzziele für das Schlussquartal fielen durchwachsen aus.
Um 5,1 Prozent bergab ging es für die Aktien des Mobilitätsdienstleisters Uber . Das stärkste Quartalswachstum seit Ende 2023 durch unerwartet hohe Fahrdienstvermittlungen konnte die Anleger nicht überzeugen. Mehr als 15 Prozent verloren die Titel der Kreuzfahrt-Holding Norwegian Cruise Line , nachdem ihre Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatten.
Unter die Räder kamen die Aktien von Sarepta Therapeutics : Sie brachen nach enttäuschenden Studienergebnissen zu zwei älteren Medikamenten um rund ein Drittel ein./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 47.087 auf Ariva Indikation (04. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um -1,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 377,71 Mrd..
Aktiendepot – Update Oktober 2025
Dividendenübersicht
Wow, jetzt sind wir schon in das Schlussquartal für das laufende Jahr gestartet…
Hiermit das nächste Update für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Oktober:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104104937-screenshot-2025-11-04-102050.png
_____________________________________________________________
Bisherige Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 12.468,86 € (inkl. 93,88 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Im Oktober ging es endlich – mit 5 Jahren Verzögerung – auf den lang ersehnten Traumurlaub meiner Frau auf die Malediven. In den vergangenen Jahren konnte ich diese kostspielige Reise immer weiter nach hinten schieben, anfangs kam auch noch Corona ins Spiel und sorgte für die erste Verzögerung. Irgendwann war ich aber dann tatsächlich auch gedanklich auf die Reise eingestellt und wir hatten den Urlaub Anfang des Jahres im Januar gebucht. Es folgten in den letzten Monaten weitere intensive Recherchen bezüglich Reisegepäck, Ausrüstung, Einreisebestimmungen usw. inkl. der Beschaffung benötigter Ausrüstung. Zu Beginn der Herbstferien (auf die wir wegen unserer Tochter angewiesen waren) ging es dann auf die 11-tägige Reise:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105120-screenshot-2025-11-03-091908.png
Unsere letzte Flugreise lag bereits 10 Jahre zurück (damals ging es in die Türkei). Seitdem hat sich hier auch einiges geändert. Erklärungen darf man auf den Flughäfen nicht erwarten und alles geht sehr schnell und hektisch zu. Überall steht jemand oder winkt und scheucht die Massen weiter. So hetzt man von einem Checkpoint zum nächsten. Lediglich in Dubai hatten wir mehr als 4 Stunden Ruhe wegen Warten auf den Anschlussflug – mitten in der Nacht, nach über 12 Stunden Reise, aber auch sehr anstrengend. Wer an den Flughäfen aber auch gerne Shoppen geht und sein Geld loswerden möchte – hat hier ausreichend Möglichkeiten. Allerdings sollte man zuvor die Einfuhrbestimmungen der Malediven gelesen haben, da hier nicht alles beliebig eingeführt werden darf.
Auf den Malediven verbrachten wir schließlich tolle Tage mit 9 Übernachtungen. Die Verpflegung in unserem All-you-can-eat Buffet-Restaurant war hervorragend und es hat uns allen wirklich sehr gut geschmeckt. Auch die Auswahl war vielfältig und so war stets was Leckeres für jeden von uns dabei. Vieles wurde auch direkt vor den Augen der Gäste frisch zubereitet.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105247-screenshot-2025-11-03-092036.png
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105432-screenshot-2025-11-03-091935.png
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251104105525-screenshot-2025-11-03-092004.png
Alle Getränke der Marke (Coca Cola – auch Zero, Fanta, Sprite) werden dort in großen Mengen ausgeschenkt und verteilt. Auf dem Zimmer gab es eine Minibar. Der Kühlschrank wurde täglich mit bis zu 8 Dosen befüllt. Auch in den Restaurants kamen die Getränke übrigens alle aus Dosen. Selbst wenn diese am Tisch in einem Glas serviert wurden, so wurde zuvor am Thresen eine neue Dose (330 ml) geöffnet und ins Glas geschüttet. Flaschen (mit größerem Inhalt) habe ich dort zu keiner Zeit gesehen. Selbst der normale Sprudel ist von Coca Cola. Denn die Marke Schweppes wird auf den Malediven auch von Coca Cola vermarktet. Schweppes war hier auch mit verschiedenen Geschmäckern vertreten, u.a. mit dem Sprudel (= Tonic Water).
Als Coca-Cola-Liebhaber habe ich mich zu den Mahlzeiten auf eine schön gekühlte Cola gefreut oder auch auf eine kleine Abkühlung und Erfrischung auf unserem Zimmer. Dann zischt auch mal eine Fanta oder eine Sprite bietet eine geschmackliche Abwechslung.
Als Coca-Cola-Aktionär habe ich mich natürlich über die großen Mengen und den Absatz gefreut. Auch bei der Ankunft auf den Malediven erhielten wir pro Person eine Wasserflasche – später auf unserem Zimmer hatte ich dann auch zufällig die Aufschrift des Abfüllers vernommen: Coca-Cola!
Über die Müllentsorgung oder das Recycling auf den Malediven kann ich allerdings nichts berichten – ist vielleicht auch besser so…
Aber auch die Konkurrenz PepsiCo war auf unserer Reise vertreten. Auf den Flügen der Fluggesellschaft Emirates wurden Pepsi und 7Up ausgeschenkt. Dann nehme ich auch mal eine Pepsi (zuhause trinkt unsere Tochter im Übrigen gerne Pepsi Zero). Die Bordverpflegung von Emirates war ebenfalls hervorragend und das Unterhaltungsprogramm auf großem Bildschirm riesig (Filme, Serien, Musik oder auch Informationen zum Flug). So verging dann auch die Zeit wie im Flug… Haha, kleiner Gag…
Die HAI-lights bildeten natürlich unsere Schnorchelausflüge. Es ist absolut faszinierend, was die Wasserwelt zu bieten hat. Die Insel hat ein wundervolles Hausriff und bietet verschiedene Zugangspunkte. Man steigt ins Wasser, steckt den Kopf ins Wasser und schwimmt bereits mit den ersten Fischen Richtung Exit. Nur wenige Meter vom Ufer, nach einigen Schwimmzügen, ist man bereits am Riff und es geht schlagartig kerzengerade viele Meter in die Tiefe (daher auch für Taucher vermutlich ein Fest). Der ganze Glanz der Unterwasserwelt zeigt sich natürlich ganz besonders bei strahlend schönem Sonnenschein. Dann zeigt das Riff und die Unterwasserwelt ihr kunterbuntes Treiben, Sonnenstrahlen brechen tief ins glasklare Wasser ein und man sieht bis zu 18 Meter bis auf den Riffgrund – einfach unbeschreiblich.
Und wenn man direkt am Riff-Ausgang einen Hai vor die Linse bekommt, ist das atemberaubend und auch etwas beängstigend zugleich.
Das absolute Highlight war aber das Antreffen der Schildkröte – der langersehnte Traum meiner Frau, einmal im Ozean mit einer Schildkröte zu schwimmen. Leider haben wir die Schildkröte danach nicht mehr angetroffen, aber es bleiben tolle Videos und Fotos von unserer kurzen Begegnung!
Es war in jedem Fall eine fantastische Zeit auf den Malediven und der kleinen Insel Filitheyo Island – trotz einiger (teils auch stärkerer) Regenfälle. Der Monat Oktober gilt noch zur Regenzeit und ist ein Übergangsmonat zu den Sommermonaten. Dennoch waren es immer stabile Temperaturen um die 28°C (auch Wassertemperatur) mit minimalen Schwankungen nach unten und oben. Wenn die Sonne scheint, ballert diese allerdings so richtig auf die Haut. Sonnencreme und UV-Shirts sind daher unverzichtbar!
Vermutlich habe ich jetzt viel zu viel geschrieben und vielleicht ist auch kaum ein Leser noch dabei, aber eigentlich wollte ich noch kurz ein paar Punkte ergänzen:
Wir benötigten für unsere Reise US-Dollar, um etwas Bargeld für den Notfall dabei zu haben, insbesondere aber zum Aushändigen der Trinkgelder. Wer eine größere Reise schon lange im Voraus bucht, kann beim Umtausch natürlich auch auf positive Währungseffekte spekulieren – es bleibt eine Spekulation, da sich die Effekte im schlimmsten Fall auch genau in die andere Richtung negativ entwickeln können. In unserem Fall hat sich das lange Warten aber gelohnt. Im Januar war der Wechselkurs noch nahe der Parität und für 500 USD hätte ich am 14.01.25 519,25 € bezahlt. Schlussendlich habe ich diese 500 USD am 07.09.25 für 455,69 € bestellt (inkl. einer Versandgebühr von 5,75 €) und habe somit 63,56 € weniger bezahlt, als ich noch im Januar dafür bezahlt hätte.
Für den Notfall und zur zusätzlichen Absicherung haben wir aber auch kurz vor knapp noch eine VISA-Kreditkarte beantragt, welche wir im Urlaub aber nicht benötigten.
Alleine die Kosten für die gesamte Ausrüstung (insbesondere Schnorchelausrüstung, Unterwasserkamera inkl. Zubehör, aber auch Sonnencreme, Mückenschutz usw.) war bereits so teuer, wie sonst 1 Woche Urlaub an der Ostsee. Fast die komplette Ausrüstung haben wir übrigens bei Amazon bestellt (mein bevorzugter Onlinehändler). Allerdings fällt die Gewinnmarge für Amazon bei mir meist sehr niedrig aus, da ich alle Artikel aus Angebots- und Aktionspreisen ergattern konnte und ich auch sonst alle möglichen Rabatte nutze, welche ich bekommen kann!
Die Gesamtkosten unserer Traumreise blieben schlussendlich doch noch unter unserem festgelegten Gesamtbudget zur fünfstelligen Grenze und blieb dann doch noch im vierstelligen Bereich. Auch wenn die Insel sicherlich nicht die luxuriöseste Insel der Malediven ist, so ist solch eine Reise aus finanzieller Sicht aber in die Kategorie „Luxusurlaub“ einzustufen. Persönlich habe ich die Einfachheit und Bodenständigkeit dieser kleinen Insel gemocht und würde nun auch tatsächlich direkt wieder dorthin fliegen – für nächstes Jahr sind wir allerdings bereits verplant.
Verrückter Fun-Fakt nebenbei: direkt zuhause angekommen, einen Tag später zwischen Koffer auspacken und Wäsche waschen wurde bereits das nächste Traumziel meiner beiden Damen gebucht – New York. Vielleicht schaue ich dann mal kurz an der Wallstreet vorbei!
Sicherlich kann sich nicht Jeder solch eine teure Reise leisten oder möchte das vielleicht auch gar nicht. Für uns persönlich hat sich dadurch allerdings nichts geändert. Aufgrund eines (ansonsten) sparsamen Lebensstils, zwei guten Gehältern, vorausschauender Planung und gutem Finanzmanagement haben wir alle Kosten aus unseren vorhandenen und in dieser Zeit eingehenden Barmitteln finanziert. Es wurden keinerlei Sparreserven angegriffen, keine Dividenden verwendet und auch keine unserer monatlichen Sparraten ausgesetzt – obwohl mir meine Frau hier ständig in den Ohren lag „Ich habe nicht mehr viel Geld auf dem Konto – können wir nicht meine Sparrate pausieren!“. Dagegen konnte ich mich immer erfolgreich gegenstämmen „Ihr wolltet die Reise. Wir haben die Reise gebucht und alles bezahlt. Wenn es jetzt mal ein, zwei Monate etwas enger zugeht, müssen wir uns halt etwas strecken und das Geld zusammenhalten. Das war der Deal von vornherein!“
Abschließend noch ein paar tolle Schnappschüsse – und dann habe ich euch endgültig lange genug mit meinem Urlaubsbericht genervt. Vielleicht dient der Bericht aber auch dem ein oder anderen als Motivation oder auch als Inspiration für neue Reiseziele. Die Börse läuft schließlich auch im Urlaub weiter.
Auch wenn die kleine Insel auf den Malediven nicht für ausgiebige Wanderungen einlädt – ein kompletter Inselrundgang ist in gut 30 min abgeschlossen, so bietet die Insel aber auch ein einladendes Volleyballfeld inmitten der Palmen (siehe Foto rechts unten im Bild) in direkter Nähe zur Poolbar. Da musste ich direkt an @Timburg denken und habe extra für ein schönes Foto einen Abstecher dorthin gemacht:
In diesem Sinne: alles Gute, schöne Erlebnisse, erholsame Urlaube. Und wie auch an der Börse setzt man sich nach jedem Urlaub gleich wieder das nächste (Reise-)Ziel!
Dividenden-Depot vonHS im Oktober 2025
Zuerst mal wieder etwas aus dem realen Leben, denn im Oktober gab es für unser privates Jahrgangstreffen aus dem Fortbildungslehrgang in diesem Jahr ein verlängertes Wochenende in Nürnberg. Die Stadt hat tatsächlich viel zu bieten. Einige Eindrucke teile ich gerne mit Euch in der neuen Bilder-Übersicht. Natürlich speisten wir auch gut (z.B. Bild oben links, unteres Bild), erkundeten die Stadt und erlebten einen Spieltag der DFB-Blindenfußball-Bundesliga mitten auf dem Hauptmarkt, an dem sich mit Rudi Völler und Andreas Rettig (Bild oben links, oberes Bild) auch DFB-Prominenz zeigte. Eine schöne, erholsame und abwechslungsreiche Städtereise:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101162706-20251012-urlaub-nuernberg.jpg
Abwechselnd ging es im Oktober 2025 auch an der Börse zu, denn ein wieder etwas anziehender US-Dollar sowie die starke Performance von US-Tech-Aktien – wohl getragen von KI-Fantasie und der Aussicht auf geldpolitische Lockerungen – sorgten für positive Impulse. Insbesondere Wachstumswerte und Schwellenländer profitierten von diesem Umfeld. Gleichzeitig belasten protektionistische Tendenzen aus den USA, geopolitische Spannungen und eine hartnäckige Inflation weiterhin die Marktstimmung und führen zu erhöhter Volatilität.
Die erhöhte Volatilität gab es auch in meinem Depot. Allein an den ersten drei Oktober-Tagen wollte es wohl die Rückgänge des Vormonats ausgleichen. Das deutliche Plus wurde in der Folgewoche sogar fortgesetzt. Überraschend übertraf mein Depot ganz leicht sogar wieder die Hochs vom März 2025 und August 2025. Doch dann kam wieder mal ein Trump'scher Freitag mit erneuten neuen Zöllen gegen China... Und mit den am nächsten Freitag strauchelnden US-Regionalbanken ging es weiter abwärts. Eine weitere Woche später war mein Depotzugewinn 3,5% geringer. Das war wohl nur ein Luftholen für das anschließende Plus von 5%, denn damit leuchtete mein Depot in der letzten Oktoberwoche golden: es gab einen neuen Jahreshöchststand, der gut 1,5% über den vorherigen Höchstständen des Jahres lag!
Wie gewohnt verkaufte ich im Oktober 2025 keine Wertpapiere.
Obwohl ich neben den laufenden Mini-Sparplänen auch keine neuen Wertpapiere kaufte, befindet sich seit 20.10.2025 dennoch eine neue Aktie in meinem Depot. Die ThyssenKrupp AG hatte ihre Marinesparte an die Aktionäre abgespalten. Nun verfügt mein Depot über den Rüstungswert TKMS GmbH & Co. KGaA. Die 0,2 Bruchstücke dieser Aktie wurden jedoch zwangsverkauft: mein erster Ertrag aus der neuen Aktie.
Der nächste Monatszahler, der es mit 12 Dividenden in einem Jahr schafft, 1/12 seiner Sparplanraten alleine zu finanzieren, ist nun Healthpeak Properties Inc.. Der Gesundheits-REIT brauchte dafür 24 Mini-Sparplanraten. Der nächste Quartalszahler, der es mit 4 Dividenden in einem Jahr schafft, ebenfalls 1/12 seiner Sparplanraten alleine zu finanzieren, ist The Western Union Co.. Der Zahlungsdienstleister brauchte dafür 19 Monate.
Und diesmal schaute ich gleich genauer hin, was mit den anderen Quartalszahlern war. Nach jeweils 16 Monaten Mini-Sparplanraten hatten das auch schon die Quartalszahler Altria Group Inc. im Januar 2024, sowie Ares Capital Corp. und die nicht mehr vorhandene Walgreens Boots Alliance Inc. beide im Dezember 2024 geschafft. 18 Monate Mini-Sparplanraten brauchte Bristih American Tobacco Plc. bis zum Mai 2024. 21 Monate Mini-Sparplanraten brauchten die beiden Wertpapiere Medical Properties Trust Inc. und Verizon Communications Inc. ebenfalls jeweils bis zum Mai 2024 für diesen Meilenstein, dass 1/12 der Sparplanraten finanziert ist.
Und Altria Group Inc. nach insgesamt 31 Mini-Sparplanraten im Januar 2025, sowie Bristih American Tobacco Plc. nach insgesamt 33 Mini-Sparplanraten im Februar 2025 erreichten, dass mit vier Quartalszahlungen jetzt schon 2/12 der Mini-Sparplanraten stets inkusive Gebühren finanziert sind.
Trotz schwankender Ausschüttungen schafft das nun auch der ETF Global X Super Dividend UCITS ETF DIS (USD) mit seiner Oktober-Ausschüttung. Nach exakt 24 Monaten finanziert er bereits 2/12 seiner Mini-Sparplanraten, obwohl die Ausschüttung je Anteil inzwischen um gut 0,01 € niedriger ausfällt als zu Beginn des Mini-Sparplans! In diese Reihe kann sich nun auch der ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist einreihen, dem das schon im Dezember 2024 nach nur 14 Monaten Mini-Sparplan gelang.
Das alles hatte ich mal wieder vergessen, Euch mitzuteilen...
Bei den anderen schwankend ausschüttenden Wertpapieren sind mögliche Meilensteine bisher noch schwierig zu bestimmen...
Der Oktober 2025 glänzte im Jahresvergleich richtig golden. Mit der zweithöchten prozentualen Steigerungsrate gab es 123,76 € (-130,76 %) mehr als vor einem Jahr.
Bei den Ausschüttungen reduzierte ein Jahr nach der letzten Kürzung allerdings TriplePoint Venture Growth BDC Corp. schon wieder die Dividende auf jetzt noch 0,23 $ (-23,33 %). Zudem kam die erste Dividende von CMB.Tech N.V, die meine Reederei Golden Ocean Group Ltd. übernommen hatte. Von dieser ersten Ausschüttung aus Belgien gibt es Trauriges zu berichten: es blieben netto für mich gerade noch 43,70% übrig...
Erfreulich war die zuverlässige Anhebung zum dritten Quartal bei der Quartals-Dividende von Altria Group Inc. um 0,04 $ (+3,92%) auf 1,06 $. Ebenso die vierte Anhebung im laufenden Jahr bei Realty Income Corp. um 0,0005 $ (+0,18%) auf 0,2695 $ bei der Monats-Zahlung. Auch The Bank of Nova Scotia Inc. steigerte die Quartals-Ausschüttung um 0,04 can-$ (+3,77%) auf 1,10 can-$.
Die im Oktober 2025 im Jahresvergleich gut gesteigerte Zahl von 28 (16) Einnahmen aus meinen Wertpapieren ergaben folgende Netto-Einkünfte:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251101164619-20251031-netto-kapitaleinkuenfte.jpg
Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) auf +18,00% (14,75%) war nach zwei Monaten Rückgang wieder deutlich positiv. Laut Divvydiary baute sich das Depot-Plus (durch die Berücksichtigung der Kosten) seit Start auf +16,77% (13,82%) auf. Auch das gesamte Vermögen kletterte wieder um +3,64% (-0,24%). Betrachtet man ausschließlich das Depot, gab es im Oktober 2025 laut Divvydiary einen deutlichen Vermögenszuwachs von +2,62% (-0,82%).
Für die positive Depot-Entwicklung waren seit 01.01.2025 diese folgenden TOP-5-Aktien maßgeblich beteiligt:
Die FLOP-5-Aktien sind in meinem Depot seit dem 01.01.2025 bis zum Stichtag gerechnet jetzt diese fünf Aktien als meine größten Verlustbringer:
Die fünf Wertpapiere mit dem höchsten Depotanteil sind zum 31.10.2025 laut Divvydiary mit zusammen 32,78% (31,80%) weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit dem ersten Monat des Jahres 2025. Nur der erstplatzierte Depotwert und der argentinische Energieversorger, der sich nach dem Wahlsieg des argentinischen Präsidenten stark erholte und einen Platz nach oben kletterte, legten Im Oktober 2025 zu:
Das sehen wir uns zum Jahresende wieder an.
Bis dahin und bis zum nächsten Monatsbericht wünsche ich Euch weiterhin gute Ideen, gute Kurse und gute Erträge
