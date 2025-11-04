    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Ferrari auf "Outperform" mit 460 Euro.
    • Q3-Ergebnisse über Erwartungen, starke Nachfrage bleibt.
    • Kurzfristig: Auslieferungen und Kosten belasten Q4.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST

    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 460 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
