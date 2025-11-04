ANALYSE-FLASH
RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
- RBC stuft Ferrari auf "Outperform" mit 460 Euro.
- Q3-Ergebnisse über Erwartungen, starke Nachfrage bleibt.
- Kurzfristig: Auslieferungen und Kosten belasten Q4.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl geringere Auslieferungen und höhere Kosten die Ergebnisse im vierten Quartal belasten dürften, sprächen die starke Nachfrage nach neuen Modellen und die gute Auftragslage für einen positiven langfristigen Ausblick. Die aktuelle Bewertung sei attraktiv./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 15:31 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 345,8 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +0,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 67,88 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 426,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 484,00EUR was eine Bandbreite von -1,44 %/+38,27 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 460 Euro
Die Q3-Ergebnisse zeigen eine "konsistente Umsetzung" der Strategie.
Die wichtigste Nachricht ist die erneute Anhebung der Jahresprognose für 2025, die bereits beim Capital Markets Day (CMD) im Oktober nach oben korrigiert wurde.
Das Unternehmen bestätigt:
Anhebung der 2025 Guidance:
Bestätigung der Langfrist-Ziele:
Der einzige Autobauer, der ordentlichen Gewinn macht, ist Ferrari. Die deutschen sind fertig. Stellantis und Renault auch. Die Amis und deutschen will keiner, und die chinesischen werden ohne Ende subventioniert. Also Ferrari, Ferrari, Ferrari.
Luxus wird immer bestand haben.