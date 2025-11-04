RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 345,8 auf Lang & Schwarz (04. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um +0,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 67,88 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 426,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 345,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 484,00EUR was eine Bandbreite von -1,44 %/+38,27 % bedeutet.