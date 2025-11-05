    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zum Pflegereport

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflegeproteste werden von Politik ignoriert.
    • Allensbach-Umfrage zeigt tiefes Misstrauen in Pflege.
    • Kanzler Merz muss echte Probleme anpacken, nicht Migration.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Pflegereport:

    "Den Protest aus der Pflegebranche haben die vermeintlich schlauen Köpfe an den Partei-Schreibtischen geflissentlich überhört. Jetzt gibt es eine Allensbach-Umfrage, die als Alarmsignal so laut ist, dass Ignorieren keine Option mehr ist. Das Vertrauen in die Pflegeversorgung liegt demnach am Boden. Von einem 'Kipppunkt' ist die Rede und wohin die Sache kippen kann, ist auch klar, nämlich nach rechts. Kanzler Friedrich Merz spricht gerne von einer 'möglicherweise letzten Chance', die Probleme des Landes 'aus der Mitte' heraus zu lösen. Er sollte dabei nicht ständig auf die Migration schielen. Die wahren Probleme liegen ganz woanders."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

