    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Zeitung' zum Tod von Dick Cheney

    Für Sie zusammengefasst
    • Dick Cheney war kein Neokonservativer, sondern Realist.
    • 9/11 veränderte Cheney und seine politische Sichtweise.
    • Paranoia prägte seine Politik, führte zu Wahnsinn.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Tod von Dick Cheney:

    "Dick Cheney war nie ein Neokonservativer. (...) Bis in die späten 1990er Jahre agierte der Republikaner als Realist alter Schule, frei von ideologischem Furor. Das änderte sich an 9/11. (...) Die beklemmenden Stunden im Bunker des Weißen Hauses veränderten, so schildern es Weggefährten, Cheney für immer. Noch am selben Abend äußerte er die Furcht vor einem Anschlag mit Massenvernichtungswaffen. Cheneys Leben zeigte, was passiert, wenn Paranoia die Grundlage für Politik wird. Sie ist dann nämlich schlicht: Wahnsinn."/yyzz/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zum Tod von Dick Cheney "Nürnberger Zeitung" zum Tod von Dick Cheney: "Dick Cheney war nie ein Neokonservativer. (...) Bis in die späten 1990er Jahre agierte der Republikaner als Realist alter Schule, frei von ideologischem Furor. Das änderte sich an 9/11. (...) Die …