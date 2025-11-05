    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu Monopolkommission/Stromsektor

    • System muss effizienter und schlanker werden.
    • Ausbau der Erneuerbaren und Netze synchronisieren.
    • Dynamische Netzentgelte für netzdienliches Verhalten.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Monopolkommission/Stromsektor:

    "Was ist zu tun? Das System muss dringend effizienter und schlanker werden. Dazu gehört es, den Ausbau der Erneuerbaren und der Netze besser zu synchronisieren. Eine weitere wichtige Stellschraube spricht die Monopolkommission an: Es muss gelingen, Stromangebot und Stromnachfrage besser zueinanderzubringen. Wenn die Monopolkommission nun also vorschlägt, dynamische Netzentgelte einzuführen, mit denen netzdienliches Verhalten honoriert wird, dann liegt sie vollkommen richtig - und rennt damit offene Türen ein. Denn an nichts anderem arbeitet gerade die Bundesnetzagentur."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
