Amgen hebt Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut an
- Amgen erwartet 2025 Umsatz von 35,8-36,6 Mrd. USD.
- Bereinigtes EPS-Prognose angehoben auf 20,60-21,40 USD.
- Umsatz im Q3 um 12% auf 9,6 Mrd. USD gestiegen.
THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor.
Im dritten Quartal war der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage um 12 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,6 Milliarden Dollar gestiegen. Das bereinigte EPS legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um 1 Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet.
Im nachbörslichen Handel legte die Amgen-Aktie in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amgen Aktie
Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 296,7 auf Nasdaq (05. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amgen Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 139,49 Mrd..
Amgen zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.
