    Stellenabbau bei Jobrad

    Das Ende / eines Booms / Kommentar von Bernd Kramer

    Freiburg (ots) - Andere Anbieter sind auf den Fahrradleasing-Zug aufgesprungen.
    Der Wettbewerb ist härter geworden, was den Druck auf die Gewinnmarge erhöht.
    Hinzu kommt, dass mancher Fahrrad-Fan sein Zweirad heute wieder lieber kauft,
    als über den Arbeitgeber zu leasen. (...) Auch die Konjunkturschwäche bremst. Wo
    viel entlassen wird, werden keine neuen Dienstradverträge geschlossen. Um
    gegenzuhalten, muss Jobrad Abläufe optimieren und mit Innovationen punkten. Das
    weiß die Führung: Ziel ist schon länger, Jobrad zu einem nachhaltigen
    Mobilitätskonzern zu machen, der auf mehreren Füßen steht.
    https://mehr.bz/ah041125a

