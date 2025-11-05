Cognizant setzt Claude von Anthropic ein, um die Einführung von KI in Unternehmen in großem Maßstab zu beschleunigen, und nutzt Claude, um die interne KI-Transformation voranzutreiben

Cognizant wird Claude-Modelle und agentenbasierte Tools in Cognizant-Plattformen einsetzen, um Kunden bei der Modernisierung und Skalierung der KI-Einführung zu unterstützen.

Cognizant wird Claude bis zu 350.000 Mitarbeitern in wichtigen Unternehmensfunktionen, im Ingenieurwesen und in Lieferteams zur Verfügung stellen und Claude Code einsetzen, um Codierungsaufgaben, Tests, Dokumentation und DevOps-Workflows zu beschleunigen..

TEANECK, New Jersey, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) nutzt nun Claude von Anthropic, eine der weltweit leistungsstärksten Familien großer Sprachmodelle (LLMs), um seinen Unternehmenskunden und internen Teams dabei zu helfen, von KI-Experimenten zu skalierten Geschäftsergebnissen überzugehen. Dabei werden die Modelle der Claude-Familie und agentenbasierte Tools mit den Engineering-Plattformen und Branchen-Blueprints von Cognizant kombiniert, um messbare Ergebnisse auf Unternehmensebene zu erzielen.

Cognizant plant, seine Software-Engineering- und Plattformangebote mit den Funktionen von Anthropic – darunter Claude for Enterprise, Claude Code, das Model Context Protocol (MCP) und das Agent SDK – zu synchronisieren, damit Kunden KI in bestehende Daten und Anwendungen integrieren, mehrstufige Arbeitsabläufe unter menschlicher Aufsicht koordinieren und Leistung, Risiken und Ausgaben effektiver verwalten können.

Unternehmen, die KI in großem Umfang einsetzen, benötigen Lösungen, die in bestehende Systeme integriert werden können und greifbare Ergebnisse liefern. Cognizant nutzt Claude, um Kunden dabei zu unterstützen, schneller von der Pilotphase zur Produktion überzugehen und KI-Fähigkeiten im gesamten Unternehmen zu skalieren. Cognizant wird Claude auch intern für Mitarbeiter in wichtigen Unternehmensfunktionen, Engineering- und Delivery-Teams bereitstellen, um die Produktivität zu steigern und die KI-Reife voranzutreiben.

„Unternehmen gehen über einfache Produktivitätssteigerungen hinaus und bewegen sich in Richtung einer vernetzten, agentenbasierten Zukunft", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. „Durch die Kombination der Claude-Modelle und agentenbasierten Tools von Anthropic mit den Plattformen und der Branchenexpertise von Cognizant werden wir unseren Kunden dabei helfen, die Grundlagen für ein agentenbasiertes Unternehmen zu schaffen, in dem intelligente Systeme mit Menschen zusammenarbeiten, um die Modernisierung, das Engineering und die Transformation der Branche zu beschleunigen. Wir freuen uns ebenso darauf, die Technologie von Anthropic einzusetzen, um diese Transformationsziele intern bei Cognizant voranzutreiben."