Der CEO von Havas und der Chairman von Vivendi präsentieren in ihrer Keynote auf der CES 2026 eine kühne Vision für die Kreativität von Mensch und KI

ARLINGTON, Va., 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Bei einer Medienveranstaltung in New York City gab die Consumer Technology Association (CTA) bekannt, dass Yannick Bolloré, CEO und Vorsitzender von Havas sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats von Vivendi , auf der C Space, dem Treffpunkt der Marketing-Community auf der CES auftreten wird.

Yannick Bolloré wird auf der C Space vor Vertretern der Werbe-, Unterhaltungs- und Content-Branche sprechen und seine Vision einer Zukunft vorstellen, in der Technologie und menschliche Kreativität zusammenkommen, um neue kreative Möglichkeiten zu erschließen

Da die Aufmerksamkeit der Verbraucher zunehmend fragmentiert ist, ermöglicht es die Technologie den Vermarktern, ihre Zielgruppen mit größerer Präzision anzusprechen. Havas wird untersuchen, wie die Kombination von modernster KI mit tiefgreifendem Verständnis des Menschen Daten in Bedeutung umwandeln kann, um Geschwindigkeit, Agilität, Personalisierung, Skalierbarkeit und Messbarkeit zu fördern, während die menschliche Kreativität im Mittelpunkt bleibt.

„Yannick ist eine visionäre Führungskraft, der die Kraft der Verbindung von Technologie und menschlicher Intuition versteht", erklärte Gary Shapiro, CEO und Vice Chair der CTA. „Wir freuen uns sehr, ihn auf der CES-Bühne begrüßen zu dürfen, um zu erfahren, wie Technologie die Zukunft des sinnvollen Marketings gestaltet."

Havas ist eines der weltweit größten globalen Kommunikationsnetzwerke mit fast 23.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen: einen bedeutenden Unterschied für Marken, Unternehmen und Menschen zu bewirken. Havas gilt als eines der sechs größten Unternehmen der Branche und ist eine führende Kraft in den Bereichen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Das Unternehmen nutzt seine globale Reichweite und seinen technologieorientierten Ansatz, um das Wachstum seiner Kunden voranzutreiben. Im Jahr 2024 führte Havas Converged.AI ein, eine globale KI-gestützte Strategie, die Teams über Märkte hinweg aufeinander abstimmt und die Zusammenarbeit durch gemeinsame Tools fördert. Angetrieben durch menschliche Kreativität und unterstützt durch eine Investition von 400 Millionen Euro, bietet es skalierbare, kundenorientierte Lösungen und ermöglicht eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung durch einen flexiblen, datenunabhängigen Ansatz.