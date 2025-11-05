Dr. Pei-Zen Chang zum neuen ITRI-Präsidenten ernannt

In seiner Antrittsrede betonte Dr. Chang, dass Innovation weiterhin die treibende Kraft hinter Taiwans industriellem Wachstum sei. Er betonte, dass das ITRI angesichts globaler Veränderungen und rascher technologischer Fortschritte weiterhin als vertrauenswürdigster Think Tank der Regierung und zuverlässigster Technologiepartner der Industrie fungieren werde.

TAIPEI, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Industrial Technology Research Institute (ITRI) gab die Ernennung von Dr. Pei-Zen Chang zum neuen Präsidenten bekannt.

Dr. Chang erläuterte die drei wichtigsten Prioritäten des ITRI für die Zukunft: Förderung von Talenten durch institutionenübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung modernster Technologien; Beschleunigung des industriellen Wandels sowohl in Hightech- als auch in traditionellen Sektoren; und Stärkung des internationalen Engagements, um Taiwan mit globalen Partnern zu verbinden und die Innovationsführerschaft des Landes weltweit zu fördern.

Dr. Chang erwarb seinen Doktortitel in Theoretischer und Angewandter Mechanik an der Cornell University und einen Bachelor of Science in Bauingenieurwesen an der National Taiwan University (NTU). Als angesehener Experte für Technologiepolitik und F&E-Management hatte er mehrere führende Positionen inne, darunter die des stellvertretenden Exekutivsekretärs der Wissenschafts- und Technologiegruppe des Exekutiv-Yuan, des Vorsitzenden der Nanotechnology and Micro System Association, des Generalsekretärs der NTU, des Executive Vice President des ITRI und des Dekans der D-School @ NTU. Seine Forschungsinteressen umfassen mechatronische Systeme, industrielle Sensorik und digitale Technologien.

Das Industrial Technology Research Institute (ITRI) ist eine der weltweit führenden Forschungs- und Entwicklungsinstitutionen im Bereich Technologie mit dem Ziel, Innovationen für eine bessere Zukunft der Gesellschaft zu schaffen. Das 1973 gegründete ITRI hat eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung der taiwanesischen Industrie von einer arbeitsintensiven in eine innovationsorientierte Branche gespielt. Im Hinblick auf Marktbedürfnisse und globale Trends hat es seine Technologie-Strategie und Roadmap 2035 ins Leben gerufen, die sich auf die Entwicklung von Innovationen in den Bereichen intelligentes Wohnen, hochwertige Gesundheitsversorgung, nachhaltige Umwelt und resiliente Gesellschaft konzentriert.

Im Laufe der Jahre hat sich das ITRI der Gründung von Start-ups und Spin-offs gewidmet, darunter so bekannte Namen wie UMC und TSMC. Neben dem Hauptsitz in Taiwan unterhält das ITRI Zweigstellen in den USA, Deutschland, Großbritannien, Japan und Thailand, um seinen Forschungs- und Entwicklungsbereich zu erweitern und die internationale Zusammenarbeit weltweit zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.itri.org/eng.

